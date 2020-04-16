Dünyanın en zengin adamı servetine 24 milyar dolar daha kattı

ntv.com.tr 16.04.2020 - 12:49
Dünya genelinde 100 binden fazla insanın hayatına mal olan corona virüs salgını pek çok şirketin operasyonlarını neredeyse durma noktasına getirdi.
Ancak salgına rağmen büyümesini sürdüren şirketler de mevcut. O şirketlerden en dikkat çekeni online alışveriş platformu Amazon.
Salgın nedeniyle dünya genelinde internet üzerinden alışverişlerde yaşanan artış şirketin hisselerinin artmasına neden oluyor.
Yayınlanan son raporlara göre Amazon’un değeri salı gününden beri yüzde 5.3 artmış durumda. Bu artış şirketin sahibi Jeff Bezos’un servetine de yansıyor.