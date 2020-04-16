Dünyanın en zengin adamı servetine 24 milyar dolar daha kattı

Online alışveriş platformu Amazon’un sahibi ve dünyanın en zengin insanı olan Jeff Bezos’un kişisel serveti 24 milyar dolar artarak 138.5 milyar dolara yükseldi.

ntv.com.tr 16.04.2020 - 12:49

Dünya genelinde 100 binden fazla insanın hayatına mal olan corona virüs salgını pek çok şirketin operasyonlarını neredeyse durma noktasına getirdi. 

Ancak salgına rağmen büyümesini sürdüren şirketler de mevcut. O şirketlerden en dikkat çekeni online alışveriş platformu Amazon.

Salgın nedeniyle dünya genelinde internet üzerinden alışverişlerde yaşanan artış şirketin hisselerinin artmasına neden oluyor.

Yayınlanan son raporlara göre Amazon’un değeri salı gününden beri yüzde 5.3 artmış durumda. Bu artış şirketin sahibi Jeff Bezos’un servetine de yansıyor.

Fortune’da yer alan habere göre yaklaşık yüzde 11 Amazon hissesi bulunan Bezos’un kişisel serveti 24 milyar dolar artarak 138.5 milyar dolara yükseldi.

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