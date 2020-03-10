Dünyanın en zengin insanı bir günde 5.6 milyar dolar kaybetti

Online alışveriş platformu Amazon’un kurucusu ve CEO’su olan Jeff Bezos küresel piyasalardaki düşüşten en ok etkilenen insan oldu. Dünyanın en zengin insanı unvanına sahip olan Bezos'un serveti bir günde 5.6 milyar dolar (yaklaşık 35 milyar TL) azaldı.

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ntv.com.tr 10.03.2020 - 10:31

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) Üretim kesintisini sürdürme konusunda anlaşamaması sonrası petrol fiyatları dün tarihi dip seviyeye indi. Petrol fiyatlarının tarihi düşüşü corona virüs belirsizliğiyle birleşince dünya borsalarında sert kayıplar yaşandı.

Avrupa borsalarında kayıplar yüzde 6 ila 12 arasında değişirken ABD borsalarındaki düşüşler yüzde 7'yi aştı. Piyasalardaki bu düşüş binlerce şirket ile beraber onların hissedarlarını da etkiledi.

Bloomberg'de yer alan habere göre, bu düşüşler sonucu dünyanın en zengin 500 insanının serveti toplam 238.5 milyar dolar eridi. Bu düşüşten en büyük kayıpla çıkan isimlerinden biri Jeff Bezos oldu.

Amazon'un sahibi ve dünyanın en zengin insanı olan Bezos, şirketin hisselerinin yüzde 5'ten fazla değer kaybetmesi sonucu bir günde 5.6 milyar dolar kaybetti.

Aynı habere göre, Bezos'un yaklaşık 118 milyar dolar olan kişisel serveti 112 milyar dolara geriledi.

Microsoft'un kurucusu Bill Gates ise benzer şekilde 1 günde 5.12 milyar dolar kaybetti. Microsoft hisselerindeki yüzde 6.78'lik kayıp sonrası Gates'in kişisel serveti 106 milyar dolara geriledi.

LVMH'nin Yönetim Kurulu Başkanı Bernard Arnault ise borsalardaki düşüşler sebebiyle 4.36 milyar dolar kaybetti.

Küresel piyasalardaki düşüşten en çok etkilenen isim ise Carlos Slim oldu. Bir günde 6 milyar dolar kaybeden Slim'in kişisel serveti 50 milyar doların altına indi.

Bloomberg Milyarderler Endeksi'nde yer alan 500 isimden sadece 17'sinin servetinde artış yaşandı. Serveti en çok artan isim 536 milyon dolarlık artışla Çinli Qin Yinglin oldu.

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