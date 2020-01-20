Dünyanın en zengin insanı değişti! İşte Bezos'u tahtından eden isim

E-ticaret şirketi Amazon'un kurucusu Jeff Bezos dünyanın en zengin insanı unvanını kaptırdı. İşte Bezos'u geride bırakan isim...

Online alışveriş platformu Amazon'un sahibi olan Jeff Bezos son birkaç yıldır üst üste gezegenimizin en zengin insanı olarak kayıtlara geçiyordu.

Ancak Forbes'ta yer alan habere göre, 56 yaşındaki Bezos 'dünyanın en zengini' unvanını kaybetti. Bezos'un yerine gelen isimse LVMH CEO'su Bernard Arnault oldu.

Bu değişikliğin nedeni ise Amazon hisselerinde yaşanan %0.7 düşüş ve LVMH hisselerinin %0,7 oranında artması.

Cuma günü Amazon hisselerinde yaşanan bu düşüş sonrası Bezos'un kişisel serveti de 760 milyon dolar düşerek 115,6 milyar dolar seviyesine geriledi.

LVMH hisselerinin artması sonucu ise Fransız iş insanı Arnault’un kişisel serveti 1,9 milyar dolar arttı.

Yaklaşık 4 ay önce Forbes’e göre net serveti 102 milyar dolar olan Arnault şu anda 117 milyar kişisel servete sahip.