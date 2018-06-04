NTV

Dünyanın en zor dikkat testi: Resimdeki kalem nerede?

ntv.com.tr

Detayları fark etmekte ne kadar dikkatlisiniz? İşte size bunu öğrenmek için fırsat. Bu dikkat testi sosyal medya kullanıcıları arasında oldukça popüler oldu. (NOT: CEVAPLAR FOTO GALERİNİN SONUNDA)

  • 1

    Bu resimdeki kalem nerede?
  • 2

    Farklı görünen kediyi bulun
  • 3

    Çiftler arasından farklı olanı bulun.
  • 4

    Hangisi diğerlerinden farklı?
  • 5

    Resimlerden hepsi aynı, sadece bir farklı. Farklı olanı bulabilir misin?
  • 6

    Hangi inek diğerlerinden farklı oturuyor?
  • 7

    Farklı olan resmi bulun.
  • 8

    Buradaki resimlerden farklı olanı bulabilecek misin?
  • 9

    Diğerlerinden farklı ikiliyi bulun.
  • 10

    Hangi at diğerleri gib değil?
  • 11

    Hangi köpek ötekilerden farklı görünüyor.

    CEVAPLAR

  • 12

  • 13

  • 14

  • 15

  • 16

  • 17

  • 18

  • 19

  • 20

  • 21

  • 22

NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin