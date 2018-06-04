Dünyanın en zor dikkat testi: Resimdeki kalem nerede?
ntv.com.tr
Detayları fark etmekte ne kadar dikkatlisiniz? İşte size bunu öğrenmek için fırsat. Bu dikkat testi sosyal medya kullanıcıları arasında oldukça popüler oldu. (NOT: CEVAPLAR FOTO GALERİNİN SONUNDA)
-
1Bu resimdeki kalem nerede?
-
2Farklı görünen kediyi bulun
-
3Çiftler arasından farklı olanı bulun.
-
4Hangisi diğerlerinden farklı?
-
5Resimlerden hepsi aynı, sadece bir farklı. Farklı olanı bulabilir misin?
-
6Hangi inek diğerlerinden farklı oturuyor?
-
7Farklı olan resmi bulun.
-
8Buradaki resimlerden farklı olanı bulabilecek misin?
-
9Diğerlerinden farklı ikiliyi bulun.
-
10Hangi at diğerleri gib değil?
-
11
Hangi köpek ötekilerden farklı görünüyor.
CEVAPLAR
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20
-
21
-
22