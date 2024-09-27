Dünya'nın geleceği hakkında korkutucu keşif: Kaderinin bir yansıması olabilir!

BİR MİLYAR YIL İÇİNDE SÜREÇ BAŞLAYACAK

Ancak, Güneş benzeri yıldızın bir noktada şiddetli bir ölüm geçirmesi, gezegenin bağlantısız kalmasına ve uzayda daha uzağa sürüklenmesine neden oldu.

Bazı araştırmalar Güneş'in yaklaşık bir milyar yıl içinde ölüm sürecine gireceğini öne sürüyor. Bu zaman geldiğinde, gezegenimiz bu yeni keşfedilen gezegene benzer bir kaderle karşılaşabilir.