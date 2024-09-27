Dünya'nın geleceği hakkında korkutucu keşif: Kaderinin bir yansıması olabilir!

Bilim insanlarının yaptığı yeni keşif, Güneş'in ve Dünya'nın yaklaşık 8 milyar yıl sonra nasıl görünebileceğine dair olası bir bakış açısı sundu. 4 bin ışık yılı uzaklıkta bulunan bir gezegenin Dünya'nın geleceğini yansıtıyor olabileceğini belirten araştırmacılar gezegenin hangi aşamalardan geçtiğini ve olası yok olma teorilerini açıkladı.

Dünya'nın geleceği hakkında korkutucu keşif: Kaderinin bir yansıması olabilir! - 1

GÜNEŞİ BENZERİ YILDIZI VARDI

Gökbilimciler, Dünya'nın milyarlarca yıl sonra nasıl görünebileceğine dair korkutucu bir bakış açısı sunan Dünya benzeri bir gezegen keşfetti.

Yeni keşfedilen bu gezegenin bir zamanlar Dünya gibi yaşama elverişli olduğu ve Güneş benzeri bir yıldızın yörüngesinde döndüğü düşünülüyor.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Dünya'nın geleceği hakkında korkutucu keşif: Kaderinin bir yansıması olabilir! - 2

BİR MİLYAR YIL İÇİNDE SÜREÇ BAŞLAYACAK 

Ancak, Güneş benzeri yıldızın bir noktada şiddetli bir ölüm geçirmesi, gezegenin bağlantısız kalmasına ve uzayda daha uzağa sürüklenmesine neden oldu.

Bazı araştırmalar Güneş'in yaklaşık bir milyar yıl içinde ölüm sürecine gireceğini öne sürüyor. Bu zaman geldiğinde, gezegenimiz bu yeni keşfedilen gezegene benzer bir kaderle karşılaşabilir.

Dünya'nın geleceği hakkında korkutucu keşif: Kaderinin bir yansıması olabilir! - 3

23 KATRİLYON MİL UZAKLIKTA 

Yeni gezegen ve ev sahibi yıldızı, Samanyolu galaksisinin merkezi çıkıntısının yakınında, bizden yaklaşık 4 bin ışık yılı uzaklıkta, yani kabaca 23 katrilyon mile eşdeğer bir mesafede yer alıyor.

İlk kez 2020 yılında tespit edilen bu gezegene, gökbilimcilerden oluşan bir ekip 10 metrelik Keck teleskobunu kullanarak bir kez daha baktı.

Dünya'nın geleceği hakkında korkutucu keşif: Kaderinin bir yansıması olabilir! - 4

YAŞAM BARINDIRMIŞ OLABİLİR

Uzmanlar Dünya benzeri gezegenin, milyarlarca yıl önce yaşamı desteklemiş olmasının imkansız olmadığını belirtti.

Ancak bugün bu kayalık ve çorak gezegen yaşanabilir bölgenin (bir yıldızın etrafında yaşamı sürdürebilecek bölge) dışında bulunuyor.

Dünya'nın geleceği hakkında korkutucu keşif: Kaderinin bir yansıması olabilir! - 5

ADIM ADIM YOK OLUŞ!

Güneş'in de aynı süreçten geçeceğini söyleyen araştırmacılar, yıldızın ömrünün yaklaşık bir milyar yıl olduğunu belirtti.

Ancak Güneş eninde sonunda Dünya'nın okyanuslarını buharlaştıracak ve yörünge yarıçapını iki katına çıkaracak. Genişleyen yıldızın önce gezegenimizi yutmasının da mümkün olduğu vurgulandı.

Açıklamada "Güneş, ölümünden önceki son aşama olan kırmızı dev evresine girdiğinde, bir balon gibi şişerek Merkür ve Venüs'ü yutacak ve yakacaktır" ifadeleri yer aldı. 

Dünya'nın geleceği hakkında korkutucu keşif: Kaderinin bir yansıması olabilir! - 6

HAYATTA KALMA ŞANSI ÇOK AZ

Aynı zamanda, küçülen kütlesi hayatta kalan gezegenlerin (Dünya gibi) yörüngelerini genişletmelerine neden olacaktır.

Bu da Dünya'ya az da olsa hayatta kalma şansı tanıyacaktır. Ancak Güneş'in kırmızı dev evresi sırasında gezegenimizin Merkür ve Venüs ile birlikte yutulması da mümkün.

Dünya'nın geleceği hakkında korkutucu keşif: Kaderinin bir yansıması olabilir! - 7

KAÇAK SERA ETKİSİ

California San Diego Üniversitesi'nden araştırmacı olan baş yazar Keming Zhang yaptığı açıklamada, "Şu anda Dünya'nın kırmızı dev güneş tarafından yutulmaktan kurtulup kurtulamayacağı konusunda bir fikir birliğine sahip değiliz" dedi.

Zhang, "Her halükarda, Dünya gezegeni sadece bir milyar yıl daha yaşanabilir olacak ve bu noktada Dünya'nın okyanusları, kırmızı dev tarafından yutulma riskinden çok önce, kaçak sera etkisi nedeniyle buharlaşacaktır" diye ekledi.

Dünya'nın geleceği hakkında korkutucu keşif: Kaderinin bir yansıması olabilir! - 8

GELECEĞİN YANSIMASI MI?

Eğer Dünya Güneş'in kırmızı dev evresini atlatırsa, Güneş'ten şu anda olduğundan yaklaşık iki kat daha fazla uzaklaşmış olacak. Bu yeni yörünge onu yaşanabilir bölgesinin çok dışında bırakacak.

Gezegenimizin geleceğine dair bu korkunç tablo, yeni keşfedilen bu gezegenin mevcut durumuna oldukça benziyor.

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