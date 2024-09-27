Dünya'nın geleceği hakkında korkutucu keşif: Kaderinin bir yansıması olabilir!
Bilim insanlarının yaptığı yeni keşif, Güneş'in ve Dünya'nın yaklaşık 8 milyar yıl sonra nasıl görünebileceğine dair olası bir bakış açısı sundu. 4 bin ışık yılı uzaklıkta bulunan bir gezegenin Dünya'nın geleceğini yansıtıyor olabileceğini belirten araştırmacılar gezegenin hangi aşamalardan geçtiğini ve olası yok olma teorilerini açıkladı.
GÜNEŞİ BENZERİ YILDIZI VARDI
Gökbilimciler, Dünya'nın milyarlarca yıl sonra nasıl görünebileceğine dair korkutucu bir bakış açısı sunan Dünya benzeri bir gezegen keşfetti.
Yeni keşfedilen bu gezegenin bir zamanlar Dünya gibi yaşama elverişli olduğu ve Güneş benzeri bir yıldızın yörüngesinde döndüğü düşünülüyor.