Dünyanın ilk 3 boyutlu roket denemesi başarısızlıkla sonuçlandı

Florida'daki Cape Canaveral Uzay Üssü, dünyada ilk kez 3 boyutlu yazıcıyla üretilen bir roketin fırlatma işlemine ev sahipliği yaptı.
Uçuş denemelerinin ilk ikisinde, itici gaz sıcaklığı ve yakıt basıncı sorunları nedeniyle iptaller yaşanmıştı.
Son denemede uçuş aşamasına geçilse de roket başarılı şekilde dünyanın alçak yörüngesine yerleşemedi.
Dünyanın ilk 3D baskılı roketi, diğer roketlere göre, üretim ve uçuş maliyetinin azlığı açısından öne çıkıyor.
Rokette herhangi bir yük bulunmuyor. Roketin uzunluğu 33 buçuk metre; çapıysa 2,2 metre...
60 günde yapılan roket, şimdiye kadar üç boyutlu basılan en büyük nesne olma özelliğini de taşıyor.