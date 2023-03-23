Dünyanın ilk 3 boyutlu roket denemesi başarısızlıkla sonuçlandı

ABD'nin Florida eyaletinde gerçekleştirilen dünyanın ilk 3 boyutlu roket denemesi başarısızlıkla sonuçlandı. Daha önce yapılan ilk iki deneme de sorunlar nedeniyle iptal edilmişti.

Dünyanın ilk 3 boyutlu roket denemesi başarısızlıkla sonuçlandı - 1

Florida'daki Cape Canaveral Uzay Üssü, dünyada ilk kez 3 boyutlu yazıcıyla üretilen bir roketin fırlatma işlemine ev sahipliği yaptı.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Dünyanın ilk 3 boyutlu roket denemesi başarısızlıkla sonuçlandı - 2

Uçuş denemelerinin ilk ikisinde, itici gaz sıcaklığı ve yakıt basıncı sorunları nedeniyle iptaller yaşanmıştı.

Dünyanın ilk 3 boyutlu roket denemesi başarısızlıkla sonuçlandı - 3

Son denemede uçuş aşamasına geçilse de roket başarılı şekilde dünyanın alçak yörüngesine yerleşemedi.

Dünyanın ilk 3 boyutlu roket denemesi başarısızlıkla sonuçlandı - 4

Dünyanın ilk 3D baskılı roketi, diğer roketlere göre, üretim ve uçuş maliyetinin azlığı açısından öne çıkıyor.

Dünyanın ilk 3 boyutlu roket denemesi başarısızlıkla sonuçlandı - 5

Rokette herhangi bir yük bulunmuyor. Roketin uzunluğu 33 buçuk metre; çapıysa 2,2 metre...

Dünyanın ilk 3 boyutlu roket denemesi başarısızlıkla sonuçlandı - 6

60 günde yapılan roket, şimdiye kadar üç boyutlu basılan en büyük nesne olma özelliğini de taşıyor.

Dünyanın ilk 3 boyutlu roket denemesi başarısızlıkla sonuçlandı - 7
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