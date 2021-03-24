Dünyanın ilk dijital NFT evi 515 bin dolara satıldı

Geçtiğimiz yıl Covid-19 sebebiyle evlerinde çok fazla vakit geçiren kişilerin çevrelerinde değişiklikler istedikleri belirtilirken Kim, "Ayrıca, Covid-19 nedeniyle hapsedildikten sonra, ruh sağlığı herkes için birincil endişe haline geldiğinden, iç ortamlarımızın bizi nasıl iyileştirebileceği konusunda daha yenilikçi fikirlere ihtiyacımız var" şeklinde konuştu.