Dünyanın ilk "geleceğin şehri" sakinlerini ağırlamaya hazırlanıyor: Yaşamak için tek şart bu!

10 MİLYAR DOLARLIK PROJE

2020’de duyurulan ve 2021’de inşasına başlanan proje, 10 milyar dolarlık bir yatırımla hayata geçti. Hidrojen yakıt hücreleriyle çalışan, tamamen bağlantılı bu ekosistem, inovasyon ve sürdürülebilirlik hedefleriyle tasarlandı. “Dokuma Şehri”, geleceğin teknolojilerini geliştirmek için bir laboratuvar işlevi görecek.