Dünyanın ilk "geleceğin şehri" sakinlerini ağırlamaya hazırlanıyor: Yaşamak için tek şart bu!
Dünyanın ilk "geleceğin şehri" olarak tanımlanan ve Toyota tarafından geliştirilen Woven City, Japonya’nın Fuji Dağı eteklerinde yükseliyor. Hidrojen enerjisi, yapay zeka ve ileri teknolojilerle donatılmış bu sıra dışı şehir, ilk sakinlerini ağırlamak için gün sayıyor. 10 milyar dolara inşa edilen şehirde yaşayacakların kira ödemeyeceğini ifade eden şirket, proje kapsamında yarının teknolojilerini geliştirmeyi hedeflediklerini açıkladı.
Dünyaca ünlü Japon otomobil devi Toyota, eski bir otomobil fabrikasının arazisine geleceğin teknolojilerinin yaratılması amacıyla inşa ettiği Woven City'nin ilk aşamasının tamamlandığını duyurdu.