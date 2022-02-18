Dünyanın ilk lüks spor hovercraftı geliştirildi

Araç, savaş uçağı gibi oturma düzenine sahip açık bir kokpite, gizli arka tekerleklere ve dijital bir gösterge panosuyla öne çıkıyor.

Arosa ayrıca, üç elektrik motoruna güç sağlayan bir benzinli motordan oluşan bir hibrit-elektrik aktarmaya sahipken, tampon piliyle daha kısa hız patlamaları için elektrik depoluyor.