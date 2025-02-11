Dünya'nın sırrı ortaya çıktı: İç çekirdekte şaşırtan keşif
Güney Kaliforniya Üniversitesi'ndeki bilim insanları, tamamen katı olduğu düşünülen iç çekirdekle ilgili şaşırtan bir keşfe imza attı. Dünya'nın 4 bin 800 kilometre derinliğinde bulunan bu çekirdeğin sanılanın aksine tamamen sıvı olduğu ortaya çıktı.
Dünyanın iç çekirdeğine ulaşmak için yaklaşık 4 bin 800 kilometre derinliğe inmek gerekir.
Bu yolculuk, farklı yoğunluklara sahip çeşitli katmanlardan geçmeyi gerektirir.
Ancak iç çekirdeğe ulaşıldığında bir sürprizle karşılaşılabilir.