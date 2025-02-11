Dünya'nın sırrı ortaya çıktı: İç çekirdekte şaşırtan keşif

İÇ ÇEKİRDEK SÜREKLİ DEĞİŞİYOR

Yeni araştırmalar, bu gizemi açıklamaya yardımcı olabilir.

İç çekirdeğin dış katmanının çok daha viskoz ve yumuşak olması, iç çekirdeğin dıştaki sıvı çekirdek ile daha fazla etkileşime girmesine yol açıyor.

Ayrıca, bu yumuşak katman sürekli değişim içinde. Bazen sıvı dış çekirdeğe daha fazla yayılırken, bazen de daha sıkı bir şekilde iç çekirdeğe yapışıyor.

Dış çekirdeğin çalkantılı hareketleri, iç çekirdeğin davranışında belirleyici bir rol oynuyor olabilir.