Dünya'ya benzeyen gezegenden garip radyo sinyalleri: Manyetik alanı keşfedildi

YAŞANABİLİR OLMADIĞI TAHMİN EDİLİYOR



Araştırmacılar YZ Ceti B'ye baktığında gezegenin sahip olduğu manyetik alana rağmen yaşanabilir olmadığını düşünüyor. Bağlı olduğu yıldıza çok yakın bir konumda olan YZ Ceti B muhtemelen çok sıcak bir yer. Ayrıca gezegenin bir yılı o kadar hızlı ki Dünya'daki iki güne denk geliyor.