Dünya'ya benzeyen gezegenden garip radyo sinyalleri: Manyetik alanı keşfedildi

Manyetik alan canlıları güneş ışınlarından korur, pusula iğnelerini kuzeye çeker ve Kuzey Işıkları olarak bilinen görüntülere neden olur. Güneş sistemimizdeki diğer gezegenlerin de da manyetik alanlarının var olduğu biliniyor. Bir araştırma konusu ise Güneş Sistemi dışındaki gezegenlerdeki benzer alanların olup olmadığıydı.
ABD'deki VLA Radyo Teleskoplarından yapılan gözlemler Dünya'ya sadece 12 ışık yılı uzaklıktaki bir yıldızın yörüngesinde dönen gezegende manyetik alanın oldğuna dair kanıtlar sundu.
YZ Ceti B adındaki kayalık gezegende manyetik alan tespiti Güneş Sistemi dışından yapılan ilk keşif. Araştırmanın yazarı Joe Pesce "Bu araştırma, yalnızca bu özel kayalık ötegezegenin muhtemelen bir manyetik alana sahip olduğunu değil, aynı zamanda daha fazlasını bulmak için umut verici bir yöntem sağladığını da gösteriyor." dedi.
Manyetik alanlar, bir gezegeni yaşanabilir hale getirmenin önemli bir parçası oldukları için gökbilimciler için özellikle ilgi çekicidir. Manyetik alan olmadan, bir yıldızdan gelen enerjik parçacıklar bir gezegenin atmosferini aşındırabilir ve yaşamı destekleyebilecek gaz örtüsünü sıyırabilir.
Pesce, "Diğer güneş sistemlerinde potansiyel olarak yaşanabilir veya yaşam taşıyan dünyaların araştırılması, kısmen kayalık, Dünya benzeri dış gezegenlerin gerçekten manyetik alanlara sahip olup olmadığını belirleyebilmeye bağlıdır." diye konuştu.
YAŞANABİLİR OLMADIĞI TAHMİN EDİLİYOR
Araştırmacılar YZ Ceti B'ye baktığında gezegenin sahip olduğu manyetik alana rağmen yaşanabilir olmadığını düşünüyor. Bağlı olduğu yıldıza çok yakın bir konumda olan YZ Ceti B muhtemelen çok sıcak bir yer. Ayrıca gezegenin bir yılı o kadar hızlı ki Dünya'daki iki güne denk geliyor.
Çalışmanın yazarlarından Sebastian Pineda, "Eğer kendi atmosferi varsa, gezegende bir aurora da olmalı. Bu durum bize yıldızların etrafındaki ortam hakkında yeni bilgiler veriyor. Bu fikir, 'güneş dışı uzay havası' olarak adlandırdığımız şeydir." ifadelerini kullandı.
Ancak ekip, yıldız kutup ışıklarının YZ Ceti b'den kaynaklanıp kaynaklanmadığından tamamen emin değil.