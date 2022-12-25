Dünya'ya çarpan göktaşında yeryüzünde bulunmayan iki mineral keşfedildi

İkinci minerale ise Arizona Eyalet Üniversitesi'nin Gezegenler Arası Girişimi Başkan Yardımcısı Lindy Elkins-Tanton'un onura elkinstantonit adı verildi. Elkins-Tanton aynı zamanda Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi’nin (NASA) Psyche görevinin baş araştırmacısı olarak görev yapıyor.

Herd, "Lindy, gezegenlerin çekirdeklerinin nasıl oluştuğu konusunda çok çalışma yaptı. Bir minerale onun adını vermek ve bilime katkılarını takdir etmek mantıklıydı” dedi.