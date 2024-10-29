Dünyaya dönünce hastanelik olmuşlardı: Crew-8 astronotları taburcu edildi

ASTRONOTLAR HASTANEYE KALDIRILDI

İniş iyi geçti ve her şey normal görünüyordu. Ancak kısa bir süre sonra NASA, dört Crew-8 astronotunun NASA'dan Matthew Dominick, Michael Barratt ve Jeanette Epps ile Rusya'nın uzay ajansı Roscosmos'tan Alexander Grebenkin değerlendirilmek üzere Florida'daki Ascension Sacred Heart Pensacola hastanesine götürüldüğünü duyurdu.

Ajans yetkilileri kaza sonrası düzenledikleri basın toplantısında bunun "tedbir amacıyla" yapıldığını söyledi.

Dört astronottan üçü Cuma günü taburcu edilmişti ve NASA'nın astronot birliklerinin bulunduğu Houston'daki Johnson Uzay Merkezi'ne (JSC) uçuruldu.

Ancak, NASA astronotu olan bir mürettebat üyesi "tedbir amaçlı olarak" hastanede kalmaya devam etti.