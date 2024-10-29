Dünyaya dönünce hastanelik olmuşlardı: Crew-8 astronotları taburcu edildi

SpaceX’in Crew-8 görevinin bitişiyle birlikte dünyaya dönen astronotlar sağlık problemleri nedeniyle hastaneye kaldırılmışlardı. Görevde bulunan dört astronottan üçü taburcu edilirken, bir astronot hastanede kalmaya devam etmişti. NASA tarafından yapılan açıklamaya göre, kimliği ve sağlık problemi açıklanmayan astronotun da taburcu edildiği duyuruldu. Peki Crew-8 astronotları neden hastaneye kaldırıldı? Uzun süreli uzay uçuşları sağlık sorunları yaratıyor mu? İşte ayrıntılar...

Dünyaya dönünce hastanelik olmuşlardı: Crew-8 astronotları taburcu edildi - 1

SpaceX'in Crew-8 görevinin suya inişinin ardından bir gece hastanede kalan NASA astronotu taburcu edildi ve ajansa göre durumu iyi.

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Dünyaya dönünce hastanelik olmuşlardı: Crew-8 astronotları taburcu edildi - 2

NE OLMUŞTU?

SpaceX Crew Dragon kapsülü "Endeavour" 25 Ekim Cuma sabahı Florida açıklarında Dünya'ya dönerek Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) yönelik 235 günlük Crew-8 görevine son verdi.

Dünyaya dönünce hastanelik olmuşlardı: Crew-8 astronotları taburcu edildi - 3

ASTRONOTLAR HASTANEYE KALDIRILDI

İniş iyi geçti ve her şey normal görünüyordu. Ancak kısa bir süre sonra NASA, dört Crew-8 astronotunun NASA'dan Matthew Dominick, Michael Barratt ve Jeanette Epps ile Rusya'nın uzay ajansı Roscosmos'tan Alexander Grebenkin değerlendirilmek üzere Florida'daki Ascension Sacred Heart Pensacola hastanesine götürüldüğünü duyurdu.

Ajans yetkilileri kaza sonrası düzenledikleri basın toplantısında bunun "tedbir amacıyla" yapıldığını söyledi.

Dört astronottan üçü Cuma günü taburcu edilmişti ve NASA'nın astronot birliklerinin bulunduğu Houston'daki Johnson Uzay Merkezi'ne (JSC) uçuruldu.

Ancak, NASA astronotu olan bir mürettebat üyesi "tedbir amaçlı olarak" hastanede kalmaya devam etti.

Dünyaya dönünce hastanelik olmuşlardı: Crew-8 astronotları taburcu edildi - 4

ASTRONOTUN KİMLİĞİ VE RAHATSIZLIĞI AÇIKLANMADI

NASA, yaptığı bir başka güncellemeyle birlikte dördüncü astronotun hastaneden taburcu edildiğini açıkladı. 

NASA'dan yapılan açıklamada, "Mürettebat üyesinin sağlık durumu iyi ve diğer mürettebat üyeleriyle birlikte uçuş sonrası normal yenilenme sürecine devam edecek." ifadeleri yer aldı.

NASA astronotun kimliğini ya da hastanede kalmasına neden olan sorunu açıklamadı ve gelecekte de açıklamayacak.

Ajans yetkilileri, "Mürettebat üyesinin tıbbi mahremiyetini korumak için, bireyin durumu ve kimliğiyle ilgili özel ayrıntılar paylaşılmayacaktır" diye yazdı.

Dünyaya dönünce hastanelik olmuşlardı: Crew-8 astronotları taburcu edildi - 5

SAĞLIK SORUNLARINI TETİKLİYOR

Uzun süreli uzay uçuşları, görme sorunlarından kemik yoğunluğu ve kas kütlesindeki azalmaya kadar vücudu çeşitli şekillerde etkilemektedir.

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