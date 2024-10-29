Dünyaya dönünce hastanelik olmuşlardı: Crew-8 astronotları taburcu edildi
SpaceX’in Crew-8 görevinin bitişiyle birlikte dünyaya dönen astronotlar sağlık problemleri nedeniyle hastaneye kaldırılmışlardı. Görevde bulunan dört astronottan üçü taburcu edilirken, bir astronot hastanede kalmaya devam etmişti. NASA tarafından yapılan açıklamaya göre, kimliği ve sağlık problemi açıklanmayan astronotun da taburcu edildiği duyuruldu. Peki Crew-8 astronotları neden hastaneye kaldırıldı? Uzun süreli uzay uçuşları sağlık sorunları yaratıyor mu? İşte ayrıntılar...
SpaceX'in Crew-8 görevinin suya inişinin ardından bir gece hastanede kalan NASA astronotu taburcu edildi ve ajansa göre durumu iyi.