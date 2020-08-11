Dünya’ya en yakın cüce gezegen Ceres’te hayat olabilir

"DAHA FAZLA ARAŞTIRMAYA İHTİYACIMIZ VAR"

Raymond, “'Occator'un altında derin bir tuzlu su rezervuarının varlığı, yerçekimi verilerinden elde edilen son sonuçlarla destekleniyor. Tuz, suyun donma noktasını düşürerek akışkan olma olasılığını artırır” diyerek, suyun olması halinde canlı yaşamının da düşünülebileceğini, ancak Ceres ile ilgili daha fazla araştırma yapılması gerektiğine dikkat çekti.