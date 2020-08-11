Dünya’ya en yakın cüce gezegen Ceres’te hayat olabilir

Bilim insanları, Dünya’ya en yakın cüce gezegen Ceres’in, yüzeyinin altında büyük bir tuzlu su rezervuarı olabileceğini açıkladı. Araştırmada, Mars ile Jüpiter arasında yer alan ve Güneş'in etrafında dönen küçük gezegendeki rezervuarın, Occator olarak bilinen 20 milyon yıllık bir kraterin altında olduğu ve yaşam barındırabileceği aktarıldı. Söz konusu bulgular, Californiya Teknoloji Enstitüsü'nden bir ekip tarafından yapılan ve NASA'nın Dawn uzay aracından alınan görüntülerin analizine dayanıyor.

ntv.com.tr - AP - Reuters 11.08.2020 - 17:30

Dünya’ya en yakın cüce gezegen Ceres’te hayat olabilir - 1

ABD’li bilim insanları Dünya’ya 414 milyon kilometre uzaklıkta bulunan cüce gezegen Ceres’te büyük miktarlarda tuzlu su olabileceğini ve bu nedenla yaşama rastalanabileceğini aktardı.

Dünya’ya en yakın cüce gezegen Ceres’te hayat olabilir - 2

BÜYÜK BİR TUZLU SU REZERVİNE SAHİP OLABİLİR

California Teknoloji Enstitüsü tarafından yapılan  ve NASA’nın Dawn keşif aracınından alınan görüntülerin analiz edildiği çalışmada, Occator adlı 20 milyon yıllık kraterin altında büyük bir tuzlu su rezervine dair bulgulara rastlandı.

Dünya’ya en yakın cüce gezegen Ceres’te hayat olabilir - 3

Dawn keşif aracı 2015 ile 2018 yılları arasında yakıtı bitene kadar yaklaşık 966 kilometre boyunca Ceres’in yörüngesinde dolaştı. Görevinin son birkaç ayında ise cüce gezegenin sadece 32 kilometre  yukarısındaki Occator kraterine ulaşarak, görüntüleme, tarama ve yerçekimi analizi yaptı.

Dünya’ya en yakın cüce gezegen Ceres’te hayat olabilir - 4

TUZ BİRİKİNTİLERİNİN NEDENİ

Araştırmaya katılan NASA’dan bilim insanı Doktor Carol Raymond, "Araştırma, Ceres'in bir okyanus dünyası olduğunu ve yakın geçmişte jeolojik olarak aktif olabileceğini gösteriyor” ifadelerini kullandı. Dr Raymond'un ekibi, cüce gezegenin yüzeyinin altında bulunan tuzlu su rezervuarının krateri yaratan darbeden beslendiğine inanıyor. Bu durum, gezegenin yüzeyinde uzaktan bakıldığında parlak noktalar olarak görünen tuz birikintilerini açıklıyor.

Dünya’ya en yakın cüce gezegen Ceres’te hayat olabilir - 5

"DAHA FAZLA ARAŞTIRMAYA İHTİYACIMIZ VAR"

Raymond, “'Occator'un altında derin bir tuzlu su rezervuarının varlığı, yerçekimi verilerinden elde edilen son sonuçlarla destekleniyor. Tuz, suyun donma noktasını düşürerek akışkan olma olasılığını artırır” diyerek, suyun olması halinde canlı yaşamının da düşünülebileceğini, ancak Ceres ile ilgili daha fazla araştırma yapılması gerektiğine dikkat çekti.

Dünya’ya en yakın cüce gezegen Ceres’te hayat olabilir - 6

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