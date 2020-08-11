Dünya’ya en yakın cüce gezegen Ceres’te hayat olabilir

ntv.com.tr - AP - Reuters 11.08.2020 - 17:30
ABD’li bilim insanları Dünya’ya 414 milyon kilometre uzaklıkta bulunan cüce gezegen Ceres’te büyük miktarlarda tuzlu su olabileceğini ve bu nedenla yaşama rastalanabileceğini aktardı.
California Teknoloji Enstitüsü tarafından yapılan ve NASA’nın Dawn keşif aracınından alınan görüntülerin analiz edildiği çalışmada, Occator adlı 20 milyon yıllık kraterin altında büyük bir tuzlu su rezervine dair bulgulara rastlandı.
Dawn keşif aracı 2015 ile 2018 yılları arasında yakıtı bitene kadar yaklaşık 966 kilometre boyunca Ceres’in yörüngesinde dolaştı. Görevinin son birkaç ayında ise cüce gezegenin sadece 32 kilometre yukarısındaki Occator kraterine ulaşarak, görüntüleme, tarama ve yerçekimi analizi yaptı.
Araştırmaya katılan NASA’dan bilim insanı Doktor Carol Raymond, "Araştırma, Ceres'in bir okyanus dünyası olduğunu ve yakın geçmişte jeolojik olarak aktif olabileceğini gösteriyor” ifadelerini kullandı. Dr Raymond'un ekibi, cüce gezegenin yüzeyinin altında bulunan tuzlu su rezervuarının krateri yaratan darbeden beslendiğine inanıyor. Bu durum, gezegenin yüzeyinde uzaktan bakıldığında parlak noktalar olarak görünen tuz birikintilerini açıklıyor.
Raymond, “'Occator'un altında derin bir tuzlu su rezervuarının varlığı, yerçekimi verilerinden elde edilen son sonuçlarla destekleniyor. Tuz, suyun donma noktasını düşürerek akışkan olma olasılığını artırır” diyerek, suyun olması halinde canlı yaşamının da düşünülebileceğini, ancak Ceres ile ilgili daha fazla araştırma yapılması gerektiğine dikkat çekti.