Dünya'ya oldukça yakın olan tehlikeli bir asteroit hızlandı

Immanuel Kant Baltık Federal Üniversitesi tarafından Phaethon'un büyüklüğüne ilişkin 2017 yılında yapılan başka bir açıklamada ise şunlar denildi:

"Görünüşe göre bu asteroit bir zamanlar çok daha büyük bir nesneydi. Ancak Güneş'e yaptığı birçok yaklaşım, onun daha küçük parçalara ayrılmasına neden oldu. Eğer öyleyse, asteroidin kendisi bir kuyruklu yıldız çekirdeğinin kalıntısı olabilir” denildi.