Dünya'ya uydulardan daha yakın bir asteroit keşfedildi: Karanlıkta gizleniyordu

ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA), Çift Asteroit Yönlendirme Testi (DART) isimli uzay aracı, Dünya'dan yaklaşık 11 milyon kilometre uzaktaki asteroide, planlandığı şekilde başarılı bir çarpma gerçekleştirdi.

NASA mühendisleri değişimi 73 saniye olarak hesaplamıştı ama çarpışma sonrası veriler yörüngedeki değişimin 25 kat daha fazla olduğunu ortaya çıkardı.

DART görevi Dünya'ya büyük bir asteroitin çarpma tehlikesinin oluşması durumunda önlem olarak geliştiriliyor.

Dünya'dan ya da uzaydaki istasyonlardan fırlatılacak olan füzelerle tehlike yaratan göktaşları vurularak yörüngeleri değiştirilecek.