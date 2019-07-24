Dünya'yı teğet geçecek! (Giza Piramidi boyutunda)

1 Kabaca Giza Piramidi boyunda olan ve 2019 OD olarak adlandırılan asteroid gezegenimiz Dünya'yı teğet geçecek.

2 Asteroid, Dünya’ya en yakın 353.600 kilometre mesafeden geçerek uzay boşluğundaki yolculuğuna devam edecek.

3 Astronomlar, uzayın büyüklüğü göz önünde bulundurulduğunda bu mesafenin yakın olarak nitelendirilebileceğinin altını çiziyor.

4 2019 OD, Apollo sınıfı NEO (Near Earth Object/Dünya’ya Yakın Cisim) olarak sınıflandırıldı.

5 Peki gezegenimiz olası bir asteroid çarpmasına kadar ne kadar hazırlıklı?

6 Hollywood filmlerinin en popüler konularından biri olan bu senaryoya cevap NASA'dan gelmişti.

7 Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi, NASA'ya göre, böylesi bir durumda geleceğimiz hiç de parlak değil.

8 Gezegenimizin göktaşı çarpmasına karşı hazır olmadığı uyarısında bulunan NASA çalışanı Dr Joseph Nuth, American Geophysical Union'ın toplantısında yaptığı konuşmada sürpriz bir asteroide müdahale edecek sürenin olmayabileceğinin altını çizmişti.

9 En büyük sorunun insanlığı böyle bir durumda ne yapacağına dair kesin bir yol haritasının bulunmaması olduğunu belirten Nuth, bu denli bir riskin her an gerçekleşebileceğinin altını çizmiş ve bir de öneride bulunmuştu.

10 Nuth'a göre, bu riski ortadan kaldırmanın en garanti yolu uzaya tek görevi gezegenimize çarpması muhtemel asteroidleri inceleyecek bir araç göndermek.