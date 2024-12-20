Düşük zeka, kronik hastalık ve erken ölüm nedeni: Gizli risk ortaya çıktı
Son bir çalışma, üç yaygın plastik katkı maddesinin endişe verici sağlık ve ekonomik sonuçlarını ortaya koyuyor: BPA, DEHP ve PBDE'ler. Araştırmacılar, bu kimyasallardan sadece ikisinin ortadan kaldırılmasının yaklaşık 600.000 hayat kurtarabileceğini ve küresel olarak 1,5 trilyon dolarlık ekonomik fayda sağlayabileceğini buldu. Bu kimyasallar, kardiyovasküler hastalıklar, üreme bozuklukları, gelişimsel sorunlar ve hatta düşük IQ'lar dahil olmak üzere çeşitli sağlık sorunlarıyla bağlantılıdır.
Plastikler insan, bitki ve hayvan sağlığına zarar veriyor ve ekosistemlerimizde muazzam miktarda atık oluşturarak toprağımızı, havamızı ve su yollarımızı tıkıyor. Özellikle plastik kirliliği, üretim sürecinde kullanılan kimyasal katkı maddelerinin toksik doğası nedeniyle Dünya üzerindeki tüm yaşam için ciddi bir tehdit oluşturuyor.