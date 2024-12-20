Düşük zeka, kronik hastalık ve erken ölüm nedeni: Gizli risk ortaya çıktı

Di(2-etilheksil) ftalat (DEHP): Araştırmacılar ayrıca çalışmada DEHP olarak da bilinen Di(2-etilheksil) ftalat'ı araştırdılar. DEHP, plastikleri daha esnek hale getirmek için kullanılan renksiz, yağlı, insan yapımı bir kimyasaldır. DEHP, esnek vinil ürünler yapmak için polivinil klorür (PVC) reçinelerinde plastikleştirici olarak kullanılır. Ayrıca koruyucu yüz teçhizatındaki sızıntıları tespit etmek ve filtrasyon sistemleri için bir test malzemesi olarak da kullanılabilir.



Genel nüfus, kirlenmiş yiyecek, su ve toz yoluyla veya DEHP içeren ürünleri elleçleyerek DEHP'ye maruz kalabilir. DEHP ayrıca cilt yoluyla da emilebilir. Basın bültenine göre, DEHP kardiyovasküler ölüm ve gelişimsel sorunlarla ilişkilendirilmiştir.



DEHP maruziyeti sıçanlarda ve farelerde karaciğer kanserine yol açabilir. Ayrıca sıçan hepatositlerinde oksidatif strese ve DNA hasarına neden olabilir. Çalışmalar ayrıca DEHP'nin plasentanın fizyolojik süreçlerini olumsuz etkileyebileceğini ve bunun da olumsuz gebelik sonuçlarına yol açabileceğini göstermektedir.