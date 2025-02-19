Düşük zekayla bağlantılı 7 davranış: IQ testine gerek kalmayacak
Zekâ, kişinin problem çözme yeteneği, mantık yürütme kapasitesi ve öğrenme hızıyla doğrudan ilişkilidir. Zeka seviyesini belirleyen temel etkenler arasında genetik faktörler, çevresel koşullar ve eğitim yer alıyor. Yüksek zekalı olan kişiler genellikle mantıksal düşünme, problem çözme ve öğrenme yeteneği bakımından gelişmiş oluyor. Ancak düşük bir zekaya sahipseniz temel zihinsel becerilerde zorluk yaşayabilirsiniz. Peki, düşük IQ'ya sahip insanların özellikleri nelerdir?
Kişilerin doğuştan sahip olduğu ayrıcalıkların başında zeka seviyesi gelir. Zeka genetiktir. Ancak çevresel faktörler ve eğitimle birlikte geliştirebilir. Alınan eğitim, aile ortamı, arkadaş çevresi gibi birçok faktör, çocuklarda ve yetişkinlerde zekanın düşmesine ya da yükselmesine neden olur