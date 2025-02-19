Düşük zekayla bağlantılı 7 davranış: IQ testine gerek kalmayacak

1- ERTELEME SORUNU

Yüksek bilişsel yeteneklere sahip bireylerin karmaşık sorunları çözme ve plan yapma becerileri genellikle daha iyidir. Bu, görevleri zamanında tamamlama konusunda avantaj sağlayabilir. Ancak yüksek zekaya sahip kişiler de erteleyebilir; çünkü mükemmeliyetçilik, motivasyon eksikliği veya ilgisizlik gibi faktörler devreye girebilir. Düşük bilişsel işlevselliğe sahip bireylerin planlama, zaman yönetimi ve problem çözme becerilerinin zayıf olması erteleme eğilimlerini artırabilir. Ancak bu, zeka ile doğrudan değil, yürütücü işlevler (executive functions) ile daha çok ilişkilidir.



2- ÖĞRENME SÜRECİNDE YAVAŞLIK



Bilgiyi işleme ve yeni beceriler öğrenme hızları düşüktür. Bu durum, eğitim hayatlarında ve mesleki gelişimlerinde belirgin bir şekilde kendini gösterebilir. Tekrar gereksinimi duyabilirler.





