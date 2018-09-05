e-Devlet'e bir hizmet daha eklendi
Anadolu Ajansı
Özel güvenlik hizmetleri sektöründeki tüm işlemler e-Devlet üzerinden yapılacak.
-
1"Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.
-
2Buna göre, özel güvenlik faaliyet izni için İçişleri Bakanlığına yapılacak başvurularda, hisse sahipleri, yöneticileri ve varsa tüzel kişi ortak temsilcilerin imza sirküleri, başvuru dilekçesi, kurucu, yönetici ve varsa temsilcilerine ait güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu ve üniforma kataloğu istenecek.
-
3Özel güvenlik görevlisi çalışma izni için yapılacak başvurularda ise başvuru dilekçesiyle güvenlik soruşturması ve arşiv araştırma formu talep edilecek.
-
4Alarm merkezi kurma ve izleme izni için valiliğe yapılacak başvurularda, başvuru dilekçesi, kurucu, yönetici ve varsa temsilcilerine ait güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formuyla kurucu, yönetici ve varsa temsilcilerine ait imza sirküleri istenilen belgeler arasında olacak.
-
5
E-DEVLET ŞİFRESİ NASIL ALINIR? (E-DEVLET'E NASIL GİRİLİR?)e-devlet şifresi PTT üzerinden alınabileceği gibi mobil bankacılık, mobil imza gibi yöntemlerle de alınarak e-devlet giriş yapılabiliyor. İşte e-devlet şifresi almak için yapmanız gerekenler....
-
6Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, T.C. Kimlik numarasının yer aldığı nüfus kağıdı, evlilik cüzdanı, pasaport, ehliyet gibi belgelerden biriyle birlikte ülke içindeki PTT merkezleri ya da müdürlüklerine bizzat müracat ederek e-devletşifresini alabilir.
-
7
E-DEVLET'E NASIL GİRİŞ YAPILIR?PTT'den e-devlet şifresini alan vatandaslar, turkiye.gov.tr internet sitesini kullanarak e-devlet kapısına giriş yapabilir.
Giriş yapmak için T.C Kimlik numarası ile birlikte e-devlet şifresini kutulara girerek "Gönder" seçeneğine tıklamanız gerekiyor.
-
8
E-DEVLET'E MOBİL İMZA İLE GİRİŞMobil İmza, cep telefonu ve GSM SIM kart kullanılarak 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu ve ilgili yasal mevzuata uygun olarak ıslak imza niteliğinde güvenli bir biçimde elektronik imza işlemi yapılmasına imkân sağlayan uygulamadır.
e-Devlet Kapısında mobil imza kullanımı için e-Devlet Kapısı'nca herhangi bir ücret talep edilmezken, GSM operatörleri tarafından bir ücretlendirme mevcuttur. Mobil İmza ücretlendirmesi hakkında Turkcell, Türk Telekom ya da Vodafone'dan bilgi edinebilirsiniz.
-
9
MOBİL İMZA NASIL ALINIR?Mobil elektronik imza GSM işletmecileri tarafından sunulan bir hizmettir. Mobil imza aboneliği üç aşamadan oluşur. Ön başvuru, Başvuru ve Aktivasyon. Bu hizmeti sunan Turkcell, Türk Telekom ya da Vodafone'a başvurarak ayrıntılı bilgi alabilir ve başvuru yaparak bir mobil imza edinebilir ve bu imzayla e-devlet'e girebilirsiniz.
-
10
ELEKTRONİK İMZA NEDİR, NASIL ALINIR?
Elektronik imza, elektronik ortamda bulunan bir belgeye eklenerek imzalayanın kim olduğunu belirlemeye yarayan veridir. 5070 Sayılı Kanun uyarınca e-imza, ıslak imza ile eşdeğerdedir. E-imza sertifikası dağıtmaya yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından dağıtılan sertifikalar kullanılarak imzalama işlemi yapılır.
Elektronik imzanız bir akıllı kart üzerinde size ulaştırılmaktadır. İmza kartınızı standart bir akıllı kart okuyucusuna takarak sisteme giriş yapılabilmektedir.
-
11
ELEKTRONİK İMZA NASIL ALINIR?
Elektronik imza, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından onaylı Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcılar tarafından sunulmaktadır. Bu firmaların listesi ve diğer bilgilere www.btk.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
Elektronik imzanızı çalıştırabilmeniz için öncelikle kart sürücü yazılımını kurmanız gerekmektedir. Bu yazılım elektronik imza ile beraber gönderilen CD veya diğer medyalar içerisinde bulunabilir veya e-imzanızı aldığınız firmanın internet sitesinden edinilebilir.
Bilgisayarınıza kurulan program ile elektronik sertifikanıza giriş gerçekleştirebiliyorsanız sertifikanız kullanıma hazırdır.
-
12
TC KİMLİK KARTIYLA E-DEVLET'E GİRİŞ
- Aşağıdaki alana kimlik numaranızı yazınız.
- Masaüstünüzde bulunan Kimlik Kartı uygulamasını açınız ve ekrandaki işlem kodunu giriniz. ( e-Devlet Kapısı Kimlik Kartı Uygulaması'nı bilgisayarınıza indirmelisiniz. Uygulamayı indirmek için tıklayınız. Daha önce indirdiyseniz tekrar indirmenize gerek yoktur.)
- Kimlik kartı doğrulama işlemini gerçekleştiriniz.
- Aşağıdaki alana kimlik numaranızı yazınız.
-
13
İNTERNET BANKACILIĞIYLA E-DEVLET'E GİRİŞAnlaşmalı bankaların İnternet şubeleri aracılığı ile başka bir şifreye ihtiyaç duymadan, güvenli bir şekilde e-Devlet Kapısı'na giriş yapabilirsiniz.
Bunun için aşağıdaki listeden İnternet bankacılığı kullanıcı hesabınız bulunan bankayı seçmeniz ve İnternet bankacılığı kullanıcı bilgileriniz ile giriş yapmanız yeterlidir.
-
14
E-DEVLET ŞİFRESİ NASIL YENİDEN ALINIR
Profilinizdeki iletişim bilgilerinden cep telefonu ya da e-mail adresinizi doğruladıysanız, E-Devlet şifrenizi unutur, kaybeder ya da çaldırırsanız şifre yenileme işlemlerinden faydalanabilirsiniz.
Bu işlemleri yapmadıysanız tekrar PTT Şube ya da merkezlerine bizzat giderek yeni bir e-devlet şifresi almanız gerekiyor.