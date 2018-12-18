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EA Sports'tan tepki çeken Türkiye hatası

FIFA 18'in yapımcısı EA Ganes oyunda yer verdiği Türkiye haritası ile kullanıcılarının tepkisini çekti.

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    Popüler futbol oyunu FIFA'nın yapımcısı olan EA Games bu aralar sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri.
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    Bu popülaritenin sebebi ise oyuna gelen bir özellikten ziyade FIFA 2018'de yer alan bir hata.
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    Zira oyunda Türkiye haritasında bir hataya imza atan firma Türkiye'nin kuzey doğusunda yer alan bazı illeri Türkiye haritasının dışında gösterdi.
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    Kısa sürede kullanıcılarının tepkisi çeken harita nedeniyle pek çok kullanıcı firmaya bu hatasını düzeltmesi yönünde çağrılarda bulundu.
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    PES 2018'DEN GÜLDÜREN TÜRKİYE HATASI

    PES 2018'DEN GÜLDÜREN TÜRKİYE HATASI
    Geçtiğimiz aylarda PES cephesinden bit Türkiye hatası ile karşı karşıya kalmıştık.
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    Oyunda Akhisar'ın adı yanlış yazılmış durumda. Bir hataya imza atan oyun Akhisar'ın adını 'Akuhisaru' şeklinde yazdı. 

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    Benzer bir hataya dönemde günlerde Apple imza atmıştı. 

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    Apple'ın Haritalar uygulamasında Afyonkarahisar'ın adı yanlış yazılmıştı.
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