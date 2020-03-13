Ebola'yı keşfeden bilim insanından corona virüs açıklaması

Piot, konu ile ilgili gelen soru üzerine "Bugünkü durum, Ebola'dan çok, çok daha kötü. Ebola, bulaşması için çok yakın temas gerektiriyordu. Yani bu kelimenin tam anlamıyla birisiyle konuşarak yakalayabileceğiniz bir şey, bu da diğer virüsler için geçerli değil" dedi.