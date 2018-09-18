eFootball PES 2020 geliyor! İşte Konami'nin yeni oyunu
Konami, yepyeni bir futbol oyunuyla geliyor. eFootball PES 2020 ismiyle gelen yeni futbol oyununun detayları gün yüzüne çıktı.
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1PES 2020, eFootball’da devrim yaratacak ve sporu küresel bir izleyici kitlesine tanıtacak cesur bir vaatle, sektörün önde gelen futbol simülasyonunun yeni dönemini başlattı.
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Hayranların çok sevdiği Master League’de büyük değişimler yer alıyor, Bu değişimler hikaye ilerleme kontrolü konusunda dizginleri oyunculara bırakan, güçlü ve etkileşimli yeni bir diyalog sistemini de içeriyor.
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3Bu yenilik, oyuncuların ilerleyişini sürdürmeleri ve kendi kişisel Master League hikayelerini oluşturmaları için kişiliklerine uygun yanıtlar seçmelerine imkan tanıyor.
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FC Barcelona forveti Lionel Messi; “eFootball PES 2020’nin kapağında olmaktan çok mutluyum. Küçüklüğümden beri sıradaki kapağın kim olacağını her zaman takip etmişimdir. Şimdi benim oğlum oyunu oynuyor ve şunu söylemeliyim ki beni oyunun kapağında göreceği için çok heyecanlı. Daha önceleri bana defalarca oyunun kapağında neden benim olmadığımı sormuştu fakat artık kapakta olacağım için çok mutluyum.” dedi.
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Futbolun en eğlenceli oyuncularından biri olarak tanınan Ronaldinho’nun benzersiz futbol tarzı da PES 2020’ye geliyor.
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Oyuncuların onun gibi hareket etmelerine izin veren animasyon setleri, rakipleri geçmek için benzersiz teknik yetenekler, seri hareketleri, göğüs ve sırt kontrolü gibi gösteri figürleri ile topa ilk dokunuş teknikleri oyunda yer alıyor.
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İŞTE PES 2019’A GÖRE TÜRKİYE’NİN İYİ FUTBOLCULARI
Türkiye Süper Lig’i platforma entegre eden PES yeni sürümünde ligimizde forma giyen oyuncuların güçlerini de açıkladı. İşte PES 2019'da en iyi puanlamaya sahip oyuncular...
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8Gary Medel (82)
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9Younes Belhanda (80)
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10Fernando Muslera (82)
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11Emre Belözoğlu (81)
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12Ricardo Quaresma (82)
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13Mariano (81)
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14Atiba Hutchinson (80)
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15Arda Turan (81)
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16Mehmet Topal (80)
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17Gökhan Gönül (79)
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18Martin Skrtel (80)
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19Maicon (79)
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20Loris Karius (80)
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21Sofiane Feghouli (80)
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22Volkan Demirel (79)
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23Emmanuel Adebayor (79)
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24Adriano (79)
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25Domagoj Vida (80)
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26Diego Reyes (79)
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27Edin Visca (80)
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28Fernando (79)
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29Volkan Babacan (79)
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30Beto (79)
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31Trezeguet (79)