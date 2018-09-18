eFootball PES 2020 geliyor! İşte Konami'nin yeni oyunu

FC Barcelona forveti Lionel Messi; “eFootball PES 2020’nin kapağında olmaktan çok mutluyum. Küçüklüğümden beri sıradaki kapağın kim olacağını her zaman takip etmişimdir. Şimdi benim oğlum oyunu oynuyor ve şunu söylemeliyim ki beni oyunun kapağında göreceği için çok heyecanlı. Daha önceleri bana defalarca oyunun kapağında neden benim olmadığımı sormuştu fakat artık kapakta olacağım için çok mutluyum.” dedi.