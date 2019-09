eFootball PES 2020 satışa çıktı

8

Maç Günü – Bu yıla özel yepyeni bir mod olan Maç Günü oyunculara iki takımdan birini seçip haftalık etkinliklere katılma, maçlardaki her bir mükemmel pas ve gol katkısının takımlarına puan kazandırdığı bir modda oynama fırsatı veriyor. Her haftanın sonunda her iki taraftan da en iyi performansı gösteren oyuncular Büyük Final’de yarışma üzere Temsilci olarak seçilecekler ve final oyun içindeki tüm kullanıcılara canlı yayınlanacak.