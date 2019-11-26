Efsane Cuma (Black Friday) indirimleri başlıyor

Black Friday (Efsane Cuma) indirimleri için geri sayım başladı. ABD’de mağazaların büyük indirimler yaptığı "Black Friday" kapsamında da ülkemizde pek çok internet sitesi indirime girecek.
2019 Black Friday tarihi bu yıl 29 Kasım’a denk geliyor öte yandan 'Black Friday' indiriminin süresini markaların kendisi belirliyor.
ABD'de başlayan ardından ardından Kanada ve İngiltere'ye oradan da tüm dünyaya yayılan alışveriş festivalinde indirim oranları yüzde 90'ı bulabiliyor.
KİLİT LOGOSUNA DİKKAT
Web sitesinin bilgilerinizi koruyabilecek güvenlik seviyesine sahip olduğundan emin olun. Bu özelliğe sahip olan sitenin üst kısmında bir kilit logosu göreceksiniz. Bu logo sitenin kredi kartı bilgilerinizi hacker'lardan koruyabilecek donanıma sahip olduğunu gösteriyor.
SON SÜRÜMÜ KULLANIN
Kullandığınız Safari, Crome ya da Explorer'ın son sürümlerden biri olduğundan emin olun.
SANAL KART
Olası online hırsızlığın önüne geçmek için sanal kart kullanın.
SMS BİLDİRİMİ
Kredi kartınızdan online alışverişlerde harcama yaptığınızda bunun e-mail ya da SMS yoluyla size bildirim olarak gelmesini sağlayın. Bu yöntemle yapmadığınız harcamaları anında öğrenebilir ve en kısa sürede bankanızla bağlantıya geçebilirsiniz.
GÜNCEL ANTİ VİRÜS PROGRAMI
En son güncellemelerden birine sahip olan bir anti virüs programı kullanın.
E-MAIL ONAYLI ÖDEME
Çift aşamalı güvenlik sistemi kullanın (Ödeme yapmadan önce telefonunuza veya e-mail adresinize onaylama opsiyonu gelmesini sağlayın)
GÜVENİLİR UYGULAMADAN ALIŞVERİŞ
Sadece App Store ya da Google Play'den indirdiğiniz, güvendiğiniz uygulamalar üzerinden alışveriş yapın.
KOLAY ŞİFRELERE GÜVENMEYİN!
Hacker'ların akılına gelmeyecek (tahmin edilmesi kolay olmayan) bir şifre belirleyin Unutmayın bu yılın en popüler şifresi de geçen yıl olduğu gibi123456 oldu. Bu hacker'ların sizin hesabınızı ele geçirmeden önce ilk deneyeceği şifre olacak!