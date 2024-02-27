Eğer insanların nesli tükenseydi, Dünya nasıl görünürdü?
Herkes aniden ortadan kaybolursa dünyanın nasıl olacağını hiç merak ettiniz mi? İnsanlar, dünya ekosisteminin önemli bir parçası, bu tür bir durum dünya üzerinde geniş kapsamlı etkilere neden olurdu.
İşte insanların nesli tükenirse Dünya'da olması muhtemel etkiler
Eğer insanlar dünyadan kaybolsaydı ve bir yıl sonra Dünya'ya dönüp olup bitenleri görebilseydiniz, ilk fark edeceğiniz gördükleriniz değil, duymadıklarınız olurdu.
Dünya o kadar sesiz olurdu ki insanların ne kadar gürültü çıkardığını o an fark ederdiniz.
İnsanların olmadığı bir yılın ardından gökyüzü daha mavi, hava daha temiz olurdu.
Rüzgâr ve yağmur Dünya'nın yüzeyini temizler; insanların yarattığı tüm duman ve toz yok olurdu.