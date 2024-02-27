Eğer insanların nesli tükenseydi, Dünya nasıl görünürdü?

Eğer insanlar dünyadan kaybolsaydı ve bir yıl sonra Dünya'ya dönüp olup bitenleri görebilseydiniz, ilk fark edeceğiniz gördükleriniz değil, duymadıklarınız olurdu.

Dünya o kadar sesiz olurdu ki insanların ne kadar gürültü çıkardığını o an fark ederdiniz.

İnsanların olmadığı bir yılın ardından gökyüzü daha mavi, hava daha temiz olurdu.

Rüzgâr ve yağmur Dünya'nın yüzeyini temizler; insanların yarattığı tüm duman ve toz yok olurdu.