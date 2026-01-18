EJDERHA'dan kaçış yok! ÇELİKKUBBE'nin "görünmeyen silahı" gücünü gösterdi

EJDERHA için ASELSAN Gölbek Teknoloji Üssü'nde Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ve çeşitli güvenlik birimlerinin yetkililerinden oluşan heyetin katılımı ile yetenek gösterimi gerçekleştirildi.

Faaliyet kapsamında yetkililere ASELSAN önleyici elektronik harp sistemlerine dair bilgi verildi ve EJDERHA Sistemi'nin tanıtım sunumu yapıldı.

Demo ile EJDERHA'nin yüzlerce metre mesafeden dört farklı senaryo ile insansız hava araçlarına (İHA) karşı etkinliği gözlemlendi. EJDERHA Sistemi ilk olarak üç adet kablolu FPV dron hedefine karşı aynı anda etkili olduğunu gösterdi. Sistemin çalıştırılmasının ardından saniyeler içinde çoklu dron tehdidi bertaraf edildi. İkinci senaryoda EJDERHA farklı açılarda yer alan bir adet kablolu FPV dron ile bir adet kablosuz FPV dronu etkisiz hale getirdi. Demo kapsamında sistemin aynı zamanda mugin motoruna, talon kanat ve pal servo motorlarına karşı etkili olduğu gösterildi.