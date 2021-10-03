El Salvador, bitcoin madenciliğini jeotermal enerjiyle yapmaya başladı

Hawaii Üniversitesi’nin 2018’de yaptığı bir araştırmaya göre, bu çiftlikler bir yılda Birleşik Krallık’taki tüm otomobillerin ürettiği kadar karbondioksit üretiyor. Araştırmanın baş yazarlarından Camilo Mora, ‘’Bitcoinin geleceğini tahmin edemeyiz ama gelişimini en yavaş hızda bile sürdürse iklim değişimi için kötü haberlerin bizi beklediğini söyleyebiliriz’’ dedi.