El Salvador, bitcoin madenciliğini jeotermal enerjiyle yapmaya başladı

20 adet aktif yanardağı olan ve ‘’volkanlar ülkesi’’ olarak bilinen El Salvador, bitcoin madenciliğini buradan elde ettiği jeotermal enerjiyle yapmaya başladı. Eylül ayında bitcoini yasal ödeme aracı olarak kabul ettiğini açıklayan ülkenin enerjisinin yüzde 20’sinin de aktif yanardağlardan sağlandığı açıklandı.

ntv.com.tr 03.10.2021 - 11:52 | Son Güncelleme : 03.10.2021 - 11:56

El Salvador, bitcoin madenciliğini jeotermal enerjiyle yapmaya başladı - 1
El Salvador cumhurbaşkanı Nayib Bukele’nin aktardığına göre, ülke bitcoin madenciliğini yanardağlardan gelen jeotermal enerjiyle yapmaya başladı. 2019’da seçilen eski iş insanı, 0.00599179 bitcoini yani yaklaşık 269 doları (yaklaşık 2 bin 383 TL)  jeotermal enerjiyle başarıyla tamamlandığını sosyal medya hesabından duyurdu.
El Salvador, bitcoin madenciliğini jeotermal enerjiyle yapmaya başladı - 2
Cumhurbaşkanının bu açıklaması, bitcoinin ülkede yasal ödeme aracı olarak kabul edilmesinden birkaç hafta sonra geldi. 20 aktif yanardağı bulunan El Salvador, enerjisinin yüzde 20’sini buradan elde ettiği jeotermal enerjiyle sağlıyor.
El Salvador, bitcoin madenciliğini jeotermal enerjiyle yapmaya başladı - 3

Dünyanın en popüler kripto para birimini yasal olarak kullanıma alan ülke, bu kararından bir gün önce 20.9 milyon dolar (yaklaşık 185.19 milyon TL) değerinde 400 bitcoin satın almıştı. Ertesi gün ise, bitcoinin değeri 52 bin dolardan 43 bin dolara yaklaşık bir ay içindeki en düşük seviyesine düşmüştü.

El Salvador, bitcoin madenciliğini jeotermal enerjiyle yapmaya başladı - 4

BAŞKENTTE PROTESTO EDİLMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Bukele, Haziran ayında ilk kez planlarını duyurduğunda başkent San Salvador’da protesto edilmişti. ‘’LaGeo SA de CV’’ adındaki devlet tarafından işletilen jeotermal elektrik kurumunun ‘’volkanlardan elde edilen çok ucuz, yüzde 100 temiz ve yenilenebilir, sıfır emisyonlu’’ bitcoin madenciliği planlarını geliştirdiğini açıklamıştı.

El Salvador, bitcoin madenciliğini jeotermal enerjiyle yapmaya başladı - 5

Dünya Bankası ise, El Salvador’un yeni ödeme aracı uygulamasını hayata geçirme konusundaki yardımını geri çevirmiş, bitcoin madenciliğinin çevresel etkisini ve şeffaflığına yönelik tartışmaları öne sürmüştü.

Dünya Bankası aynı zamanda bitcoinin çevresel etkileri konusuna dikkat çeken bu büyüklükteki ilk kurum olmuştu.

El Salvador, bitcoin madenciliğini jeotermal enerjiyle yapmaya başladı - 6

KRİPTO PARALAR İKLİM DEĞİŞİMİNİ OLUMSUZ ETKİLİYOR

Bitcoinle ya da diğer kripto paralarla yapılan satın alımlar yüksek miktarda elektrik gerektiriyor. Kripto para madencileri karmaşık matematiksel hesaplamaları yaparken ve kripto para birimini üretirken bilgisayar kullanıyorlar. Dünyanın her yerindeki bitcoin çiftlikleri ise gece gündüz çalışan bu işlemcilerle dolu halde.

El Salvador, bitcoin madenciliğini jeotermal enerjiyle yapmaya başladı - 7

Hawaii Üniversitesi’nin 2018’de yaptığı bir araştırmaya göre, bu çiftlikler bir yılda Birleşik Krallık’taki tüm otomobillerin ürettiği kadar karbondioksit üretiyor. Araştırmanın baş yazarlarından Camilo Mora, ‘’Bitcoinin geleceğini tahmin edemeyiz ama gelişimini en yavaş hızda bile sürdürse iklim değişimi için kötü haberlerin bizi beklediğini söyleyebiliriz’’ dedi.

El Salvador, bitcoin madenciliğini jeotermal enerjiyle yapmaya başladı - 8

ÇOK FAZLA ATIK ÜRETİYOR

Bitcoin madenciliği yüksek enerji gerektirmesinin yanında, tek bir işlemin yaklaşık 270 gram elektronik atık üretmesiyle de çevreye zarar veriyor.

El Salvador, bitcoin madenciliğini jeotermal enerjiyle yapmaya başladı - 9
Bitcoin madenciliğinin bilgisayarlara olan talebi arttırmasıyla bilgisayarlar yalnızca 1.29 yıl gibi çok kısa bir raf ömrüne sahip oluyor. Bu da kripto paralara olan yatırımların artmasıyla artan yılda 33 bin 800 ton atığa yol açıyor.
El Salvador, bitcoin madenciliğini jeotermal enerjiyle yapmaya başladı - 10

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