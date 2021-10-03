El Salvador, bitcoin madenciliğini jeotermal enerjiyle yapmaya başladı

ntv.com.tr 03.10.2021 - 11:52 | Son Güncelleme : 03.10.2021 - 11:56
Dünyanın en popüler kripto para birimini yasal olarak kullanıma alan ülke, bu kararından bir gün önce 20.9 milyon dolar (yaklaşık 185.19 milyon TL) değerinde 400 bitcoin satın almıştı. Ertesi gün ise, bitcoinin değeri 52 bin dolardan 43 bin dolara yaklaşık bir ay içindeki en düşük seviyesine düşmüştü.
Cumhurbaşkanı Bukele, Haziran ayında ilk kez planlarını duyurduğunda başkent San Salvador’da protesto edilmişti. ‘’LaGeo SA de CV’’ adındaki devlet tarafından işletilen jeotermal elektrik kurumunun ‘’volkanlardan elde edilen çok ucuz, yüzde 100 temiz ve yenilenebilir, sıfır emisyonlu’’ bitcoin madenciliği planlarını geliştirdiğini açıklamıştı.
Dünya Bankası ise, El Salvador’un yeni ödeme aracı uygulamasını hayata geçirme konusundaki yardımını geri çevirmiş, bitcoin madenciliğinin çevresel etkisini ve şeffaflığına yönelik tartışmaları öne sürmüştü.
Dünya Bankası aynı zamanda bitcoinin çevresel etkileri konusuna dikkat çeken bu büyüklükteki ilk kurum olmuştu.
Bitcoinle ya da diğer kripto paralarla yapılan satın alımlar yüksek miktarda elektrik gerektiriyor. Kripto para madencileri karmaşık matematiksel hesaplamaları yaparken ve kripto para birimini üretirken bilgisayar kullanıyorlar. Dünyanın her yerindeki bitcoin çiftlikleri ise gece gündüz çalışan bu işlemcilerle dolu halde.
Hawaii Üniversitesi’nin 2018’de yaptığı bir araştırmaya göre, bu çiftlikler bir yılda Birleşik Krallık’taki tüm otomobillerin ürettiği kadar karbondioksit üretiyor. Araştırmanın baş yazarlarından Camilo Mora, ‘’Bitcoinin geleceğini tahmin edemeyiz ama gelişimini en yavaş hızda bile sürdürse iklim değişimi için kötü haberlerin bizi beklediğini söyleyebiliriz’’ dedi.
Bitcoin madenciliği yüksek enerji gerektirmesinin yanında, tek bir işlemin yaklaşık 270 gram elektronik atık üretmesiyle de çevreye zarar veriyor.