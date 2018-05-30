Elektrikli taşıt sayısı 3 milyonu aştı
Anadolu Ajansı
Dünya genelinde elektrikli taşıt sayısı geçen yıl, bir önceki yıla göre yüzde 55 artarak 3 milyon 109 bin oldu. En çok araç satılan ülke ise Çin oldu.
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1Uluslararası Enerji Ajansı'nın "Küresel Elektrikli Araç Görünümü 2018 Raporu" verilerine göre, geçen yıl 1 milyondan fazla elektrikli taşıt satışı gerçekleşti.
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2Dünyada elektrikli taşıt satışının artmasında hükümetlerin izlediği çevreci politikalar etkili oldu. Ayrıca enerji verimliliğini artırdığı için son yıllarda elektrikli araç kullanıma eğilimi de hızlandı.
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3ŞARJ İSTASYONU DA 3 MİLYON
Böylece, geçen yıl dünyada elektrikli taşıt sayısı bir önceki yıla göre yüzde 55 artışla 2 milyon 14 binden 3 milyon 109 bin 50'ye yükseldi.
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Taşıt sayısındaki artış şarj istasyonlarının sayısına da yansıdı. Dünya genelinde toplam şarj istasyonu sayısı da önceki yıl 2,3 milyon civarındayken, geçen yıl 3 milyonu buldu.
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5Elektrikli taşıt kullanımının yaygınlaşması için ayrıca, şarj istasyonu sayısının daha da arttırılması ve araçların batarya maliyetlerinin düşürülmesi hedefleniyor.
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ELEKTRİKLİ TAŞIT SATIŞINDA ÇİN LİDERBu arada, geçen yıl satılan elektrikli taşıt sayısı 1 milyon 148 bine ulaştı. Çin'de geçen yıl 579 bin yeni elektrikli taşıt trafiğe çıkarken, bu ülkeyi 198 binle ABD ve 62 bin 180 taşıtla da Norveç izledi.
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