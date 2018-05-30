Elektrikli taşıt sayısı 3 milyonu aştı

1 Uluslararası Enerji Ajansı'nın "Küresel Elektrikli Araç Görünümü 2018 Raporu" verilerine göre, geçen yıl 1 milyondan fazla elektrikli taşıt satışı gerçekleşti.

2 Dünyada elektrikli taşıt satışının artmasında hükümetlerin izlediği çevreci politikalar etkili oldu. Ayrıca enerji verimliliğini artırdığı için son yıllarda elektrikli araç kullanıma eğilimi de hızlandı.

3 ŞARJ İSTASYONU DA 3 MİLYON

Böylece, geçen yıl dünyada elektrikli taşıt sayısı bir önceki yıla göre yüzde 55 artışla 2 milyon 14 binden 3 milyon 109 bin 50'ye yükseldi.

4 Taşıt sayısındaki artış şarj istasyonlarının sayısına da yansıdı. Dünya genelinde toplam şarj istasyonu sayısı da önceki yıl 2,3 milyon civarındayken, geçen yıl 3 milyonu buldu.

5 Elektrikli taşıt kullanımının yaygınlaşması için ayrıca, şarj istasyonu sayısının daha da arttırılması ve araçların batarya maliyetlerinin düşürülmesi hedefleniyor.

6 ELEKTRİKLİ TAŞIT SATIŞINDA ÇİN LİDER Bu arada, geçen yıl satılan elektrikli taşıt sayısı 1 milyon 148 bine ulaştı. Çin'de geçen yıl 579 bin yeni elektrikli taşıt trafiğe çıkarken, bu ülkeyi 198 binle ABD ve 62 bin 180 taşıtla da Norveç izledi.