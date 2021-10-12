Bezos, “'Tüm ağır sanayileri alıp uzaya taşımamız gerekiyor. Dünya'yı evrenin mücevheri olarak tutun. Bu güzel gezegende yaşıyoruz, uzaydan gördüğünüzde atmosferin ne kadar ince olduğunu hayal bile edemezsiniz. İçinde yaşıyoruz ve çok büyük görünüyor" demişti.

Atmosferin çok büyük olduğu için insanların ona kötü davrandığını söyleyen Bezos, "Yukarı çıkıp onu gördüğünüzde, onun ne kadar küçük ve ne kadar kırılgan olduğunu görüyorsunuz” ifadelerini kullanmıştı.