Elon Musk açıkladı: Twitter ücretli mi olacak?

SATIN ALMA NE ZAMAN TAMAMLANACAK?

Konuya aşina olan kişilerin aktardığı Wall Street Journal'a göre, Musk, üç yıl sonra Twitter hisselerini tekrar satmayı planlıyor. Şirketin devralmasının, Twitter hissedarları ve düzenleyicilerinin onayı dahil olmak üzere koşullara tabi olarak bu yıl içinde tamamlanması bekleniyor.