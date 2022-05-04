Elon Musk açıkladı: Twitter ücretli mi olacak?

Dünyanın en zengin insanı Ellon Musk, 44 milyar dolara satın aldığı Twitter'ın bazı kullancılar için ücretli olmasını önerdi. İş insanları ve hükümet çalışanlarının sosyal medya platformunda kalmaları için cüzi bir ücret ödemeleri gerekeceğini söyledi.

Haberler - ntv.com.tr 04.05.2022 - 10:46

Elon Musk açıkladı: Twitter ücretli mi olacak? - 1

Tesla ve SpaceX CEO’su , 'daki iş insanları ve siyasetçilerin sosyal medya platformunda kalmak için "cüzi" bir ücret ödemeleri gerekebileceğini söyledi. Açıklama, Musk’ın  44 milyar dolarlık devralma teklifini, Twitter’ın yönetim kurulunun kabul etmesinin ardından geldi.

Elon Musk açıkladı: Twitter ücretli mi olacak? - 2

Bununla birlikte Musk, sosyal medya devinin  her zaman "sıradan kullanıcılar" için ücretsiz olacağını açıkladı. 50 yaşındaki Musk, daha önce  Twitter'ı  yeni özelliklerle geliştirerek her zamankinden daha iyi hale getirmek" istediğini söylemişti.

Elon Musk açıkladı: Twitter ücretli mi olacak? - 3

Musk, Twitter'ın ılımlılık politikalarının ifade özgürlüğü için bir tehdit oluşturduğunu savunarak, "niş" bir platform olarak tanımladığı platformun çekiciliğini artırmaya yardımcı olacak iyileştirmeler yapmak istediğini açıkladı.

Elon Musk açıkladı: Twitter ücretli mi olacak? - 4

DEĞİŞİKLİK YAPMAYI ÖNERDİ

Yeni özellikler sunacağını belirten Musk, yeni premium abonelik hizmeti olan Twitter Blue'da fiyat indirimi de dahil olmak üzere değişiklikler önerdi. Twitter, ücretli ekstra hizmetin "tweet'i geri al" düğmesi, yer imleri ve okuyucu modu gibi özelliklere sahip olacağını açıkladı.  

Elon Musk açıkladı: Twitter ücretli mi olacak? - 5

Musk, ayrıca spam botlarını platformdan kaldırmak ve tüm gerçek kişilerin kimliğini doğrulamak istediğini söyledi. Ayrıca, geçen pazartesi günü New York'taki yıllık Met Gala'ya katılan Musk, tweet'lerin nasıl yükseltildiği veya düşürüldüğü konusunda Twitter'ı şeffaf hale getireceğini ve yazılımının kamuoyunun incelemesine açık olmasını istediğini sözlerine ekledi.

Elon Musk açıkladı: Twitter ücretli mi olacak? - 6

BORSAYA GERİ İADE EDECEK

Bu arada ,dünyanın en zengin insanın,  potansiyel yatırımcılara sosyal medya firmasını birkaç yıl içinde borsaya iade edebileceğini söylediği bildirildi. 

Elon Musk açıkladı: Twitter ücretli mi olacak? - 7

SATIN ALMA NE ZAMAN TAMAMLANACAK?

Konuya aşina olan kişilerin aktardığı Wall Street Journal'a göre, Musk, üç yıl sonra Twitter hisselerini tekrar satmayı planlıyor. Şirketin devralmasının, Twitter hissedarları ve düzenleyicilerinin onayı dahil olmak üzere koşullara tabi olarak bu yıl içinde tamamlanması bekleniyor.

Elon Musk açıkladı: Twitter ücretli mi olacak? - 8

Anlaşmaya göre, şirketin şu anda borsada bulunan tüm hisselerini satın alacak ve onu halka açık bir şirketten özel bir şirkete götürecek.

Elon Musk açıkladı: Twitter ücretli mi olacak? - 9

Diğer taraftan geçen hafta Musk, Tesla'da yaklaşık 8,5 milyar dolar değerinde hisse sattı ve bu da parayı Twitter'dan satın almasını finanse etmek için kullanacağı yönünde spekülasyonlara yol açtı.

Elon Musk açıkladı: Twitter ücretli mi olacak? - 10

Elektrikli otomobil şirketinin hisseleri, Musk'ın anlaşmayı finanse etmek için şirketteki hissesinin bir kısmını satacağı endişeleri nedeniyle, geçen ay değerinin yüzde 20'sinden fazlasını kaybetti.

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