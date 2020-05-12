Elon Musk corona virüs yasağını deldi

ntv.com.tr 12.05.2020 - 07:12
Güney Afrika asıllı iş insanı Elon Musk ABD’nin California eyaletinde yürürlükte olan corona virüs kısıtlamalarını çiğnedi.
The Next Web'de yer alan habere göre, Musk'ın sahibi olduğu elektrikli otomobil üreticisi Tesla Covid-19 yasağına rağmen üretime başladı.
Musk'ın bu açıklaması sonrası ABD basınına konuşan California eyaleti yetkilileri Tesla'nın hamlelerinden haberdar olduklarını konu ile ilgili açıklamanın ise daha sonra yapılacağın altını çizdi
Tesla CEO'su Musk, dün yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle açık kalması gerekmeyen iş yerleri ve fabrikaların kapalı tutulması talimatına rağmen, araba üretimine yeniden başlayacaklarını bildirmişti.
Musk daha önce tüm uyarılara rağmen bölgedeki fabrikasını açık tutmak için birkaç adım atmış ancak alınan karar kapsamında fabrika üretime ara vermek zorunda kalmıştı.
İş yerlerinin kapalı kalmasını değerlendiren Musk Tesla gibi şirketlerin bu krizi atlatacağını ancak küçük işletmelerin akıbetinin parlak olmayacağını öne sürmüştü.
Geçtiğimiz hafta California’da uygulanan corona virüs önlemlerini eleştiren Musk “Anayasal haklar hiçe sayılarak insanlar evlerine hapsedilmiş durumda” demiş ve bu durumu ”Faşist bir yaklaşım” şeklinde eleştirmişti.