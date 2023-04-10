Elon Musk dünyanın en güçlü roketinin yeni görüntülerini paylaştı

SpaceX'in CEO'su olan Elon Mıusk yakın zamanda fırlatılacak olan Starship rokeyinin yeni görüntülerini paylaştı. 51 yaşındaki iş insanı, Twitter’dan yaptığı paylaşımda “Starship fırlatılmaya hazırlanıyor.” ifadelerini kullandı.
Bununla birlikte 3 milyar dolar değerindeki roketin boyu 395 metreyi buluyor ve "dünyanın en güçlü roketi" olarak anılıyor.
ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), Starship'in yakın zamanda havalanabileceğini duyurdu. Ancak, Musk'ın firmasının etkinliğin gerçekleşebilmesi için bir fırlatma lisansına ihtiyacı bulunuyor.
Diğer taraftan Musk, Starship'in kalkış sırasında roketin patlama ihtimalinin yüzde 50 olduğu konusunda uyarıda bulundu ve fırlatmanın “sıkıcı olmayacağını” sözlerine ekledi.
Diğer taraftan SpaceX'in Starship'i i fırlatışı, Musk'ın Ay'a ve Mars'a insan ve kargo taşıyarak insanlığı "çok gezegenli" bir tür haline getirme hedefinde bir kilometre taşı görevi görecek.
FAA tarafından yayınlanan duyuruda Starship'İn , yörüngeye fırlatılması içim beklenen ilk tarihinin 10 Nisan olduğu belirtilirken, yedek tarihler 11 ve 12 Nisan olarak listelendi.
Ancak, FAA tarafından yapılan açıklamada, "FAA, SpaceX Starship Super Heavy operasyonu için bir lisans belirlemesi yapmamıştır." denildi.