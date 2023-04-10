Elon Musk dünyanın en güçlü roketinin yeni görüntülerini paylaştı

İNSANLIK İÇİN YENİ BİR DÖNÜM NOKTASI OLACAK

Diğer taraftan SpaceX'in Starship'i i fırlatışı, Musk'ın Ay'a ve Mars'a insan ve kargo taşıyarak insanlığı "çok gezegenli" bir tür haline getirme hedefinde bir kilometre taşı görevi görecek.