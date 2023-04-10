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Elon Musk dünyanın en güçlü roketinin yeni görüntülerini paylaştı

Milyarder Elon Musk, dünyanın en güçlü roketi olarak anılan SpaceX'in Starship roketini ABD’nin Teksas eyaletindeki fırlatma rampasında gösteren yeni görüntüler paylaştı. İnsanlık için bir dönüm noktası olacak fılartmanın bu ay içinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Elon Musk dünyanın en güçlü roketinin yeni görüntülerini paylaştı - 1

SpaceX'in CEO'su olan Elon Mıusk yakın zamanda fırlatılacak olan Starship rokeyinin yeni görüntülerini paylaştı. 51 yaşındaki iş insanı, Twitter’dan yaptığı paylaşımda “Starship fırlatılmaya hazırlanıyor.” ifadelerini kullandı.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Elon Musk dünyanın en güçlü roketinin yeni görüntülerini paylaştı - 2

"DÜNYANIN EN GÜÇLÜ ROKETİ"

Bununla birlikte 3 milyar dolar değerindeki roketin boyu 395 metreyi buluyor ve "dünyanın en güçlü roketi" olarak anılıyor. 

Elon Musk dünyanın en güçlü roketinin yeni görüntülerini paylaştı - 3

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), Starship'in yakın zamanda havalanabileceğini duyurdu. Ancak, Musk'ın firmasının etkinliğin gerçekleşebilmesi için bir fırlatma lisansına ihtiyacı bulunuyor. 

Elon Musk dünyanın en güçlü roketinin yeni görüntülerini paylaştı - 4

"PATLAMA İHTİMALİ YÜZDE 50"

Diğer taraftan Musk, Starship'in kalkış sırasında roketin  patlama ihtimalinin yüzde 50 olduğu konusunda uyarıda bulundu ve fırlatmanın “sıkıcı olmayacağını” sözlerine ekledi. 

Elon Musk dünyanın en güçlü roketinin yeni görüntülerini paylaştı - 5

İNSANLIK İÇİN YENİ BİR DÖNÜM NOKTASI OLACAK

Diğer taraftan SpaceX'in Starship'i i fırlatışı, Musk'ın Ay'a ve Mars'a insan ve kargo taşıyarak insanlığı  "çok gezegenli" bir tür haline getirme hedefinde bir kilometre taşı görevi görecek. 

Elon Musk dünyanın en güçlü roketinin yeni görüntülerini paylaştı - 6

STARSHIP NE ZAMAN FIRLATILACAK?

FAA tarafından yayınlanan duyuruda Starship'İn , yörüngeye fırlatılması içim beklenen ilk tarihinin 10 Nisan olduğu belirtilirken, yedek tarihler 11 ve 12 Nisan olarak listelendi. 

Elon Musk dünyanın en güçlü roketinin yeni görüntülerini paylaştı - 7

Ancak, FAA tarafından yapılan açıklamada, "FAA, SpaceX Starship Super Heavy operasyonu için bir lisans belirlemesi yapmamıştır." denildi.

Elon Musk dünyanın en güçlü roketinin yeni görüntülerini paylaştı - 8

Musk'tan gelen en son açıklama, ise fırlatmanın Nisan ayının üçüncü haftasının sonunda gerçekleşeceği yönünde oldu.

Elon Musk dünyanın en güçlü roketinin yeni görüntülerini paylaştı - 9
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