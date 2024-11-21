Elon Musk, dünyanın en iyi Diablo 4 oyuncusu oldu

Elon Musk, Diablo 4’te 150. seviye "Artificer’s Pit" zindanını iki dakikanın altında tamamlayarak dünya birinciliğine yükseldi.

Birçok şirketin CEO’su ve ABD'de yeni kurulan Hükümet Verimliliği Bakanlığı'nın Başkanı olan Musk, şimdi de oyun dünyasında önemli bir başarıya imza attı.

Musk’ın Diablo 4 tutkusu ve yeteneği biliniyor; zira daha önce Joe Rogan’ı şaşırtarak dünya sıralamasında 19. sırada olduğunu açıklamıştı.