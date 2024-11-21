Elon Musk, dünyanın en iyi Diablo 4 oyuncusu oldu

X/Twitter'ın CEO'su ve teknoloji milyarderi Elon Musk, Diablo 4’ün 150. seviye "Artificer’s Pit" zindanını 1 dakika 52 saniyede tamamlayarak dünya sıralamasında birinciliğe yükseldi.

Elon Musk, dünyanın en iyi Diablo 4 oyuncusu oldu - 1

Elon Musk, Diablo 4’te 150. seviye "Artificer’s Pit" zindanını iki dakikanın altında tamamlayarak dünya birinciliğine yükseldi.

Birçok şirketin CEO’su ve ABD'de yeni kurulan Hükümet Verimliliği Bakanlığı'nın Başkanı olan Musk, şimdi de oyun dünyasında önemli bir başarıya imza attı.

Musk’ın Diablo 4 tutkusu ve yeteneği biliniyor; zira daha önce Joe Rogan’ı şaşırtarak dünya sıralamasında 19. sırada olduğunu açıklamıştı.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Elon Musk, dünyanın en iyi Diablo 4 oyuncusu oldu - 2

DÜNYANIN EN İYİSİ OLABİLİR

Eğer Musk'ın "Artificer’s Pit" zindanındaki 1 dakika 52 saniyelik oyunu global sıralamada kabul edilirse, şu anki liderin süresini tam 7 saniye farkla geçerek zirveye oturacak.

DIABLO 4 VE GLOBAL SIRALAMA

Diablo 4'ün 150. seviye "Artificer’s Pit" zindanı, oyuncuların becerilerinin ölçüldüğü bir standart olarak kabul ediliyor.

Global sıralamalar, oyuncuların zindanı tamamlama sürelerine göre listeleniyor.

 Şu anda ilk sırada, 1 dakika 59 saniyelik süresiyle "Resistance" adlı Amerikalı bir oyuncu bulunuyor.

Musk’ın paylaştığı 1:52’lik süresi, kabul edilirse kendisini açık ara birinci yapacak.

Elon Musk, dünyanın en iyi Diablo 4 oyuncusu oldu - 3

Şu an itibarıyla, Musk global sıralamada 44. sırada yer alıyor.

Bu düşüş, Diablo 4’ün orta sezon güncellemesiyle gelen değişikliklerden sonra gerçekleşti.

Ancak Musk, bu yeniliklere adapte olduktan sonra sadece yarışa geri dönmekle kalmadı, zirveye de ulaşmış gibi görünüyor.

Elon Musk, dünyanın en iyi Diablo 4 oyuncusu oldu - 4

MUSK’TAN MİZAHİ TEPKİ

Musk, başarısıyla ilgili X platformunda yapılan tebriklere esprili bir yanıt verdi: "Bence Blizzard bana ayın satış elemanı ödülünü vermeli."diyerek elde ettiği başarının takdir edilmesini hafif bir şakayla karşıladı.

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