Elon Musk duyurdu: Dünyanın en güçlü roketi Starship ne zaman fırlatılacak?

Milyarder Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX tarafından tasarlanan Starship'in dünya dışı ilk yolculuğu için geri sayım devam ediyor. Yeniden kullanılabilir malzemeden üretilen 12 metre uzunluğundaki devasa roket, "dünyanın en güçlü roketi" olarak anılıyor. Musk, büyük heyecan yaratan Starship’in ilk fırlatma girşiminin ertelendiğini belirterek, roketin fırlatılacağı yeni tarihi paylaştı. İşte Starship hakkında bilinmesi gerekenler...

Elon Musk duyurdu: Dünyanın en güçlü roketi Starship ne zaman fırlatılacak? - 1

SpaceX, uzay keşif umutlarının merkezinde yer alan yeni dev roketi Starship’in ilk fırlatma girişiminin ertelendiğini açıkladı.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Elon Musk duyurdu: Dünyanın en güçlü roketi Starship ne zaman fırlatılacak? - 2

SpaceX firmasının Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk açıklamasında, fırlatmanın, 12 metreden uzun dev roketin basınç kapakçığındaki donmayı fark etmelerinin ardından iptal edildiğini söyledi.

Elon Musk duyurdu: Dünyanın en güçlü roketi Starship ne zaman fırlatılacak? - 3

Musk, ikinci fırlatma girişiminin birkaç gün içinde gerçekleşeceğini belirtti.

Elon Musk duyurdu: Dünyanın en güçlü roketi Starship ne zaman fırlatılacak? - 4

SpaceX canlı yayınında, bir başka fırlatma girişiminin en az 48 saat içerisinde mümkün olmadığı kaydedildi.

Elon Musk duyurdu: Dünyanın en güçlü roketi Starship ne zaman fırlatılacak? - 5

Diğer taraftan, Mars'a mürettebat göndermeyi amaçlayan şirket, Ay ve ötesine insan ve kargo gönderimi için başlıca roket olarak Starship'i kullanmayı planlıyor.

Elon Musk duyurdu: Dünyanın en güçlü roketi Starship ne zaman fırlatılacak? - 6

NASA İLE ANLAŞMASI VAR

Starship’in paslanmaz çelikten yapıldığı, “Süper Ağır” roketinin yeniden kullanılmak üzere tasarlandığı ve SpaceX’in, roketi planlanmış bir Ay görevinde kullanmak için NASA ile anlaşması olduğu biliniyor.

Elon Musk duyurdu: Dünyanın en güçlü roketi Starship ne zaman fırlatılacak? - 7

STARSHIP HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

Starship, Elon Musk tarafından kurulan havacılık şirketi SpaceX tarafından tasarlanan ve üretilen tamamen yeniden kullanılabilir bir uzay aracına deniliyor. Starship; insanları ve kargoları Ay, Mars ve hatta Güneş sistemindeki diğer gezegenler gibi Dünya'nın ötesindeki hedeflere taşımak için tasarlandı.

Elon Musk duyurdu: Dünyanın en güçlü roketi Starship ne zaman fırlatılacak? - 8

İşte Starship roketi hakkında bazı önemli gerçekler:

-Starship roketi iki bölümden oluşuyor: Super Heavy güçlendirici ve Starship uzay aracı. Super Heavy güçlendirici, Starship uzay aracını yörüngeye fırlatmak için gereken gücün çoğunu sağlıyor.

Elon Musk duyurdu: Dünyanın en güçlü roketi Starship ne zaman fırlatılacak? - 9

-Starship uzay aracı, 100 kişiyi veya 100 ton kargo taşıyacak şekilde tasarlandı. Ayrıca, Dünya atmosferine yeniden giriş sırasında oluşan yüksek sıcaklıklara dayanmasını sağlayan yeniden kullanılabilir bir ısı kalkanı ile donatıldı.

Elon Musk duyurdu: Dünyanın en güçlü roketi Starship ne zaman fırlatılacak? - 10

-Starship roketi, SpaceX'in yakıt olarak metan kullanan yeni Raptor motorları tarafından destekleniyor. Raptor motorları, SpaceX'in Falcon 9 ve Falcon Heavy roketlerinde kullanılan önceki motorlarından daha güçlü ve verimli.

Elon Musk duyurdu: Dünyanın en güçlü roketi Starship ne zaman fırlatılacak? - 11

-Starship roketi tamamen yeniden kullanılabilir olacak şekilde tasarlanmıştır, yani hem Super Heavy güçlendirici hem de Starship uzay aracı birden fazla görevde kullanılabilir. Bu, SpaceX'in uzay yolculuğunun maliyetini düşürme hedefinin önemli bir parçasıdır.

DAHA FAZLA GÖSTER