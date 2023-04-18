Elon Musk duyurdu: Dünyanın en güçlü roketi Starship ne zaman fırlatılacak?

STARSHIP HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

Starship, Elon Musk tarafından kurulan havacılık şirketi SpaceX tarafından tasarlanan ve üretilen tamamen yeniden kullanılabilir bir uzay aracına deniliyor. Starship; insanları ve kargoları Ay, Mars ve hatta Güneş sistemindeki diğer gezegenler gibi Dünya'nın ötesindeki hedeflere taşımak için tasarlandı.