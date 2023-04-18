Elon Musk duyurdu: Dünyanın en güçlü roketi Starship ne zaman fırlatılacak?

SpaceX, uzay keşif umutlarının merkezinde yer alan yeni dev roketi Starship’in ilk fırlatma girişiminin ertelendiğini açıkladı.
SpaceX firmasının Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk açıklamasında, fırlatmanın, 12 metreden uzun dev roketin basınç kapakçığındaki donmayı fark etmelerinin ardından iptal edildiğini söyledi.
Musk, ikinci fırlatma girişiminin birkaç gün içinde gerçekleşeceğini belirtti.
SpaceX canlı yayınında, bir başka fırlatma girişiminin en az 48 saat içerisinde mümkün olmadığı kaydedildi.
Diğer taraftan, Mars'a mürettebat göndermeyi amaçlayan şirket, Ay ve ötesine insan ve kargo gönderimi için başlıca roket olarak Starship'i kullanmayı planlıyor.
Starship’in paslanmaz çelikten yapıldığı, “Süper Ağır” roketinin yeniden kullanılmak üzere tasarlandığı ve SpaceX’in, roketi planlanmış bir Ay görevinde kullanmak için NASA ile anlaşması olduğu biliniyor.
Starship, Elon Musk tarafından kurulan havacılık şirketi SpaceX tarafından tasarlanan ve üretilen tamamen yeniden kullanılabilir bir uzay aracına deniliyor. Starship; insanları ve kargoları Ay, Mars ve hatta Güneş sistemindeki diğer gezegenler gibi Dünya'nın ötesindeki hedeflere taşımak için tasarlandı.
İşte Starship roketi hakkında bazı önemli gerçekler:
-Starship roketi iki bölümden oluşuyor: Super Heavy güçlendirici ve Starship uzay aracı. Super Heavy güçlendirici, Starship uzay aracını yörüngeye fırlatmak için gereken gücün çoğunu sağlıyor.
-Starship uzay aracı, 100 kişiyi veya 100 ton kargo taşıyacak şekilde tasarlandı. Ayrıca, Dünya atmosferine yeniden giriş sırasında oluşan yüksek sıcaklıklara dayanmasını sağlayan yeniden kullanılabilir bir ısı kalkanı ile donatıldı.
-Starship roketi, SpaceX'in yakıt olarak metan kullanan yeni Raptor motorları tarafından destekleniyor. Raptor motorları, SpaceX'in Falcon 9 ve Falcon Heavy roketlerinde kullanılan önceki motorlarından daha güçlü ve verimli.
-Starship roketi tamamen yeniden kullanılabilir olacak şekilde tasarlanmıştır, yani hem Super Heavy güçlendirici hem de Starship uzay aracı birden fazla görevde kullanılabilir. Bu, SpaceX'in uzay yolculuğunun maliyetini düşürme hedefinin önemli bir parçasıdır.