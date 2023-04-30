Elon Musk duyurdu: Medya kuruluşları Twitter’da haber başına ücret alabilecek

"KAZAN-KAZAN DURUMU"

Musk şu ifadeleri kullandı:

"Önümüzdeki ay kullanıma sunulacak olan bu özellik, medya yayıncılarının kullanıcılardan tek tıklamayla makale başına ücret almasına olanak tanıyacak. Yani, aylık abonelik için kaydolmayan kullanıcıların ara sıra bir makale okumak istediklerinde makale başına daha yüksek bir fiyat ödemelerini sağlayacak. Bu hem medya kuruluşları hem de halk için büyük bir kazan-kazan durumu olacak."