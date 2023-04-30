Elon Musk duyurdu: Medya kuruluşları Twitter’da haber başına ücret alabilecek

Milyarder iş insanı Elon Musk, Twitter'daki gelirlerini artırmak için yenilikler getirmeye devam ediyor. Son olarak Musk, haber sitelerinin kullanıcılardan haber başına para kazanmalarını sağlayacak bir özelliğin gelecek ay kullanıma sunulacağını duyurdu. 51 yaşındaki girişimci yeni özelliğin hem medya yayıncıları, hem de halk için bir "kazan-kazan" durumu oluşturacağını belirtti.

Elon Musk duyurdu: Medya kuruluşları Twitter’da haber başına ücret alabilecek - 1

Twitter CEO'su Elon Musk, sosyal medya platformunun, haber sitelerinin kullanıcılardan tek bir tıklamayla makale bazında ücret almasına izin vereceğini ve bunun hem kamu hem de özel yayıncıları için iyi bir kazanç olacağını duyurdu. 

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Elon Musk duyurdu: Medya kuruluşları Twitter’da haber başına ücret alabilecek - 2

Milyarder iş insanı, Twitter hesabından gelecek  Mayıs ayında kullanıma sunulacak olan özelliğin, "aylık abonelik için kayıt olmayan kullanıcıların ara sıra bir makale okumak istediklerinde haber başına daha yüksek bir ücret ödemelerini" sağlayacağını açıkladı.

Elon Musk duyurdu: Medya kuruluşları Twitter’da haber başına ücret alabilecek - 3

"KAZAN-KAZAN DURUMU"

Musk şu ifadeleri kullandı:

"Önümüzdeki ay kullanıma sunulacak olan bu özellik, medya yayıncılarının kullanıcılardan tek tıklamayla makale başına ücret almasına olanak tanıyacak. Yani, aylık abonelik için kaydolmayan kullanıcıların ara sıra bir makale okumak istediklerinde makale başına daha yüksek bir fiyat ödemelerini sağlayacak. Bu hem medya kuruluşları hem de halk için büyük bir kazan-kazan durumu olacak."

Elon Musk duyurdu: Medya kuruluşları Twitter’da haber başına ücret alabilecek - 4

Musk, Twitter'ın ilk yıldan sonra içerik aboneliklerinde yüzde 10'luk bir kesinti yapacağını açıklamış, şirketin ilk 12 ay kesinti yapmayacağını belirtmişti. Bu abonelikler, uzun biçimli metinleri ve saatlerce süren videoları içerecek.

Elon Musk duyurdu: Medya kuruluşları Twitter’da haber başına ücret alabilecek - 5

Diğer taraftan, Musk Ekim ayında sosyal medya firmasını satın aldığından beri, Twitter’ın geçen yıl reklam gelirinde düşüş gördükten sonra sosyal medya platformunun gelirini artırmak için çeşitli değişiklikler yaptı.

Elon Musk duyurdu: Medya kuruluşları Twitter’da haber başına ücret alabilecek - 6

Musk bu kapsamda, Twitter’da çalışan sayısını 7 bin 500 kişiden yaklaşık bin 500 kişiye düşürdü.

Elon Musk duyurdu: Medya kuruluşları Twitter’da haber başına ücret alabilecek - 7
Elon Musk duyurdu: Medya kuruluşları Twitter’da haber başına ücret alabilecek - 8
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