Elon Musk duyurdu: Medya kuruluşları Twitter’da haber başına ücret alabilecek

Twitter CEO'su Elon Musk, sosyal medya platformunun, haber sitelerinin kullanıcılardan tek bir tıklamayla makale bazında ücret almasına izin vereceğini ve bunun hem kamu hem de özel yayıncıları için iyi bir kazanç olacağını duyurdu.
Milyarder iş insanı, Twitter hesabından gelecek Mayıs ayında kullanıma sunulacak olan özelliğin, "aylık abonelik için kayıt olmayan kullanıcıların ara sıra bir makale okumak istediklerinde haber başına daha yüksek bir ücret ödemelerini" sağlayacağını açıkladı.
Musk şu ifadeleri kullandı:
"Önümüzdeki ay kullanıma sunulacak olan bu özellik, medya yayıncılarının kullanıcılardan tek tıklamayla makale başına ücret almasına olanak tanıyacak. Yani, aylık abonelik için kaydolmayan kullanıcıların ara sıra bir makale okumak istediklerinde makale başına daha yüksek bir fiyat ödemelerini sağlayacak. Bu hem medya kuruluşları hem de halk için büyük bir kazan-kazan durumu olacak."
Musk, Twitter'ın ilk yıldan sonra içerik aboneliklerinde yüzde 10'luk bir kesinti yapacağını açıklamış, şirketin ilk 12 ay kesinti yapmayacağını belirtmişti. Bu abonelikler, uzun biçimli metinleri ve saatlerce süren videoları içerecek.
Diğer taraftan, Musk Ekim ayında sosyal medya firmasını satın aldığından beri, Twitter’ın geçen yıl reklam gelirinde düşüş gördükten sonra sosyal medya platformunun gelirini artırmak için çeşitli değişiklikler yaptı.
Musk bu kapsamda, Twitter’da çalışan sayısını 7 bin 500 kişiden yaklaşık bin 500 kişiye düşürdü.