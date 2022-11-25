Elon Musk duyurdu: Şirketlere altın, hükümetlere gri onay işareti geliyor

ŞİRKETLERE ALTIN RENKLİ DOĞRULAMA İŞARETİ GELİYOR

“Gecikme için özür dileriz, Doğrulama hizmetini geçici olarak önümüzdeki hafta Cuma günü kullanıma sunuyoruz. Şirketler için altın renkli, hükümetler için gri renkli, bireyler için ise mavi renkli (ünlü olsun ya da olmasın) doğrulama işareti kullanılacak. Tüm doğrulanmış hesaplar, işaret etkinleştirilmeden önce manuel olarak doğrulanacaktır. Bu durum acı verici ama gerekli."