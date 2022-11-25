Elon Musk duyurdu: Şirketlere altın, hükümetlere gri onay işareti geliyor

Milyarder iş insanı Elon Musk, Twitter'ın Twitter Blue programını gelecek hafta başlatacağını duyurdu. Musk, şirket hesaplarının altın ve hükümet hesaplarının gri renkli tik işaretlerine sahip olacağını belirterek ayrıntıları açıkladı.

Elon Musk duyurdu: Şirketlere altın, hükümetlere gri onay işareti geliyor - 1

Elon Musk, Twitter'ın “Twitter Blue”' adlı  hizmetini 2 Aralık'ta yeniden başlatacağını duyurdu. 

Elon Musk duyurdu: Şirketlere altın, hükümetlere gri onay işareti geliyor - 2

Sosyal medya platformunun yeni sahibi Musk, bir kullanıcıya verdiği yanıtta Twitter'da hizmetin yeniden başlatılmasındaki gecikmeden dolayı özür dileyerek şu ifadeleri kullandı:

Elon Musk duyurdu: Şirketlere altın, hükümetlere gri onay işareti geliyor - 3

ŞİRKETLERE ALTIN RENKLİ DOĞRULAMA İŞARETİ GELİYOR

“Gecikme için özür dileriz, Doğrulama hizmetini geçici olarak önümüzdeki hafta Cuma günü kullanıma sunuyoruz. Şirketler için altın renkli, hükümetler için gri renkli, bireyler için ise  mavi renkli (ünlü olsun ya da olmasın) doğrulama işareti kullanılacak. Tüm doğrulanmış hesaplar, işaret etkinleştirilmeden önce manuel olarak doğrulanacaktır. Bu durum acı verici ama gerekli."

Elon Musk duyurdu: Şirketlere altın, hükümetlere gri onay işareti geliyor - 4

Musk ayrıca, Twitter'ın önümüzdeki hafta içinde yeni doğrulama işaretleri hakkında çok daha ayrıntılı bir açıklama yayınlayacağını sözlerine ekledi:

Elon Musk duyurdu: Şirketlere altın, hükümetlere gri onay işareti geliyor - 5

"Neyin 'kayda değer' olduğuna karar vermek çok öznel olacağından, doğrulanan tüm bireysel  hesaplarda aynı mavi onay işareti olacaktır. Bireyler, bir kuruluş tarafından doğrulanırsa, okuruluşa ait olduklarını gösteren ikincil küçük bir logoya sahip olabilirler. Daha uzun açıklama haftaya gelecek."

Elon Musk duyurdu: Şirketlere altın, hükümetlere gri onay işareti geliyor - 6

Milyarder iş insanı, ileriye dönük olarak, tik işareti platformda görünmeden önce, tüm hesapların Twitter'daki bir ekip tarafından manuel olarak doğrulanacağını duyurdu.

Elon Musk duyurdu: Şirketlere altın, hükümetlere gri onay işareti geliyor - 7

Diğer taraftan Musk, sahte hesapların mantar gibi çoğalması  nedeniyle ayda 8 dolarlık (yaklaşık 150 TL) Twitter Blue abonelik hizmetini duraklatmak zorunda kaldı.

Elon Musk duyurdu: Şirketlere altın, hükümetlere gri onay işareti geliyor - 8

Musk daha sonra çalışanlarına, herkesin katıldığı bir toplantıda, kimlik taklidi ve mavi tikleri alan sahte hesaplarla mücadele edebileceklerinden emin olana kadar Twitter'ın hizmeti yeniden başlatmayacağını söylemişti.

Elon Musk duyurdu: Şirketlere altın, hükümetlere gri onay işareti geliyor - 9
Elon Musk duyurdu: Şirketlere altın, hükümetlere gri onay işareti geliyor - 10
Elon Musk duyurdu: Şirketlere altın, hükümetlere gri onay işareti geliyor - 11

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