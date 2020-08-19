Elon Musk geleceğin Tesla otomobilleri hakkında konuştu: Keçi gibi meleyecek

Tesla'nın CEO'su Elon Musk şirketin ürettiği modellere gelecek yıllarda entegre edilecek özellikler hakkında açıklamalarda bulundu.

19.08.2020 - 07:23

Elon Musk geleceğin Tesla otomobilleri hakkında konuştu: Keçi gibi meleyecek - 1

Geçtiğimiz günlerde "Beni linç edin" çağrısı ile kullanıcılarından Wikipedia'da hakkında sahte bilgiler girmesini isteyen Elon Musk bu sefer gelecek planları ile gündemde. 

  

Elon Musk geleceğin Tesla otomobilleri hakkında konuştu: Keçi gibi meleyecek - 2

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın CEO'su ve sahibi Elon Musk şirketin ürettiği modellere gelecek yıllarda entegre edilecek özellikler hakkında açıklamalarda bulundu. 

 

Elon Musk geleceğin Tesla otomobilleri hakkında konuştu: Keçi gibi meleyecek - 3

Bu açıklamalardan en dikkat çekeni ise Musk'ın "Kornaların keçi sesiyle çalacağı yönündeki söylentiler bir sürpriz mi yoksa bir yazılım güncellemesi mi?" sorusuna verdiği yanıt oldu. 

 

Elon Musk geleceğin Tesla otomobilleri hakkında konuştu: Keçi gibi meleyecek - 4

Musk, söz konusu özelliğin "kesinlikle geleceğini" söyledi. Musk, keçi kornası dışında Tesla  otomobillerine başka yenilikler de geleceğini belirtti. 

  

Elon Musk geleceğin Tesla otomobilleri hakkında konuştu: Keçi gibi meleyecek - 5

Musk'a göre ataçlar güvenli koşulların oluşması durumunda otonom sistemleri sayesinde yol çukurları karşısında yavaşlayabilecek veya etraftan dolaşabilecek. 

  

Elon Musk geleceğin Tesla otomobilleri hakkında konuştu: Keçi gibi meleyecek - 6

Musk önümüzdeki günlerde Tesla araçlarına iki faktörlü kimlik doğrulama özelliğinin de geleceğini duyurdu. 

 

Elon Musk geleceğin Tesla otomobilleri hakkında konuştu: Keçi gibi meleyecek - 7
Musk, iki faktörlü kimlik doğrulamanın ilk olarak Mayıs 2019'da geleceğinden bahsetmiş, ancak şirket söz konusu sistemi bir türlü  geliştirememişti.

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