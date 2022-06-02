Elon Musk, içerisinde araba sineması ve şarj istasyonu bulunan restoran açıyor

Haberler - ntv.com.tr 02.06.2022 - 14:10 | Son Güncelleme : 02.06.2022 - 14:20
Musk daha önce, Tesla restoranlarının şarj istasyonlarının etrafında kurulabileceğini ilk kez 2018 yılında açıklamıştı. 50 yaşındaki milyarder, geçen yıl restoran işine katılmakla ilgili üç ticari marka için başvuruda bulunduğunu belirterek, geçen ayın sonunda yeni önerileri Los Angeles şehrine sunduğunu açıkladı.
Tesla başlangıçta restoranı sahil kenti Santa Monica'da inşa etmeyi planladı, ancak daha sonra planlarını tarihi Route 66'daki Hollywood'a taşıdı.
Şu andaki planlar, mevcut alandaki bir Shakey's Pizza Salonu’nun yıkılmasını ve yerine iki katlı yeni bir restoran inşa edilmesini içeriyor.
Diğer taraftan 864 metrekarelik alanda zaten büyük bir otopark bulunuyor, ancak 28 süper şarj istasyonu ve toplam 34 park yeri eklemek için yeniden modellenmesi gerekiyor. Ayrıca, personelin otoparktaki araçlara yemek getirmesi için alt katta bir 'carhop alanı' olacak ve restoranda toplamda 200'den fazla koltuk bulunacak.
Öte yandan Musk,geçtiğimiz günlerde “uzaktan çalışma artık kabul edilemez” başlıklı bir e-postayla Tesla çalışanların ofise dönüşünü zorunlu tuttu.
Musk, şirketteki üst düzey personele gönderdiği e-posta ile ofiste haftada en az 40 saat çalışmadıkları takdirde kovulacaklarını söyledi.
Sosyal medyada dolaşan ve personele gönderildiği belirtilen e-postada, "Uzaktan çalışmak isteyen herkes, haftada en az 40 saat ofiste olmalı veya Tesla'dan ayrılmalı" denildi.
Musk, doğrulanmamış bir hesaptan tweetlenen nota cevap olarak, "Başka bir yerde çalışıyormuş gibi yapsınlar. 40 saatlik gereksinim, fabrika işçilerinden istediğimizden daha az" diye cevap verdi.
Musk, “Tesla'daki herkesin haftada en az 40 saat ofiste geçirmesi gerekiyor. Ayrıca ofis, uzak bir sahte ofis değil, gerçek, meslektaşlarınızın bulunduğu yer olmalıdır. Gelmezseniz istifa ettiğinizi varsayacağız” dedi.