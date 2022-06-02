Elon Musk, içerisinde araba sineması ve şarj istasyonu bulunan restoran açıyor

Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, arabalı sinema ve şarj istasyonu içeren ve tüm gece açık kalacak Tesla restoranı için planlarını açıkladı. Söz konusu mekan, iki adet 14 metrelik LED film ekranı, iç ve dış oturma yerleri ile ziyaretçilerin araçlarını dinlenirken şarj edebilmeleri için 28 süper şarj cihazı içerecek. Müşteriler, Hollywood'daki tesis için yapılan teklifler onaylanırsa, kripto para Dogecoin ile de ödeme yapabilecekler.

Haberler - ntv.com.tr 02.06.2022 - 14:10 | Son Güncelleme : 02.06.2022 - 14:20

Elon Musk, içerisinde araba sineması ve şarj istasyonu bulunan restoran açıyor - 1

Musk daha önce, restoranlarının şarj istasyonlarının etrafında kurulabileceğini ilk kez 2018 yılında açıklamıştı. 50 yaşındaki milyarder, geçen yıl restoran işine katılmakla ilgili üç ticari marka için başvuruda bulunduğunu belirterek, geçen ayın sonunda yeni önerileri Los Angeles şehrine sunduğunu açıkladı.

Elon Musk, içerisinde araba sineması ve şarj istasyonu bulunan restoran açıyor - 2

Tesla başlangıçta restoranı  sahil kenti Santa Monica'da inşa etmeyi planladı, ancak daha sonra planlarını tarihi Route 66'daki Hollywood'a taşıdı.

Elon Musk, içerisinde araba sineması ve şarj istasyonu bulunan restoran açıyor - 3

Şu andaki planlar, mevcut alandaki bir Shakey's Pizza Salonu’nun yıkılmasını  ve yerine iki katlı yeni bir restoran inşa edilmesini içeriyor.

Elon Musk, içerisinde araba sineması ve şarj istasyonu bulunan restoran açıyor - 4

200'DEN FAZLA KOLTUĞU OLACAK

Diğer taraftan 864 metrekarelik alanda zaten büyük bir otopark bulunuyor, ancak 28 süper şarj istasyonu ve toplam 34 park yeri eklemek için yeniden modellenmesi gerekiyor. Ayrıca, personelin otoparktaki araçlara yemek getirmesi için alt katta bir 'carhop alanı' olacak ve restoranda toplamda 200'den fazla koltuk bulunacak. 

Elon Musk, içerisinde araba sineması ve şarj istasyonu bulunan restoran açıyor - 5

TESLA ÇALIŞANLARINI KOVMAKLA TEHDİT ETTİ

Öte yandan  Musk,geçtiğimiz günlerde  “uzaktan çalışma artık kabul edilemez” başlıklı bir e-postayla Tesla  çalışanların ofise dönüşünü zorunlu tuttu.

Elon Musk, içerisinde araba sineması ve şarj istasyonu bulunan restoran açıyor - 6

Musk, şirketteki üst düzey personele gönderdiği e-posta ile ofiste haftada en az 40 saat çalışmadıkları takdirde kovulacaklarını söyledi.

Elon Musk, içerisinde araba sineması ve şarj istasyonu bulunan restoran açıyor - 7

Sosyal medyada dolaşan ve personele gönderildiği belirtilen e-postada, "Uzaktan çalışmak isteyen herkes, haftada en az 40 saat ofiste olmalı veya Tesla'dan ayrılmalı" denildi. 

Elon Musk, içerisinde araba sineması ve şarj istasyonu bulunan restoran açıyor - 8

Musk, doğrulanmamış bir hesaptan tweetlenen nota cevap olarak, "Başka bir yerde çalışıyormuş gibi yapsınlar. 40 saatlik gereksinim, fabrika işçilerinden istediğimizden daha az" diye cevap verdi.

Elon Musk, içerisinde araba sineması ve şarj istasyonu bulunan restoran açıyor - 9

Musk, “Tesla'daki herkesin haftada en az 40 saat ofiste geçirmesi gerekiyor. Ayrıca ofis, uzak bir sahte ofis değil, gerçek, meslektaşlarınızın bulunduğu yer olmalıdır. Gelmezseniz istifa ettiğinizi varsayacağız” dedi.

Elon Musk, içerisinde araba sineması ve şarj istasyonu bulunan restoran açıyor - 10

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