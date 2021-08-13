Elon Musk Jeff Bezos ile alay etti: Lobicilik ve avukatlarla yörüngeye çıkabilseydin şu anda Plüton'da olurdun

ntv.com.tr - Reuters 13.08.2021 - 15:02 | Son Güncelleme : 13.08.2021 - 15:12
İkili arasında on yılı aşkın bir süre önce başlayan çekişme, Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi’nin (NASA) Ay’a iniş misyonu Artemis kapsamında, Bezos'un sahibi olduğu Blue Origin yerine SpaceX’e 2,9 milyar dolarlık bir sözleşme imzalamasının ardından kızıştı.
SpaceX, sözleşme kapsamında 2024'te NASA astronotlarını Ay yüzeyine götürmek için Starship uzay gemisinin bir versiyonunu geliştirecek. Blue Origin, NASA'nın alternatif arazi araçları geliştirmek için iki firmaya ödeme yapmasını umuyordu, ancak finansman kesintileri, uzay ajansının sadece SpaceX ile devam etmesine neden oldu ve Blue Origin’i Devlet Hesap Verebilirlik Ofisi’ne (GOA) 50 sayfalık bir protesto göndermeye sevk etti.
Blue Origin’in NASA'yı 'kale direklerini son dakikada taşımakla' suçlayan bu çağrı, yetkililer tarafından reddedildi.
Ardından, Bezos’un hareketine öfkelenen Musk, Twitter hesabından “'Lobicilik ve avukatlarla yörüngüyle çıkılabilseydi, Bezos şimdi Plüton'da olurdu” paylaşımını yaptı.
Diğer taraftan, Blue Origin'in ABD Hükümeti Hesap Verebilirlik Ofisi’ne (GAO) gönderdiği protesto, Kongre’nin NASA’nın yanlış bir şey yapmadığını tespit ettikten sonra reddedildi.
Ayrıca Bezos geçen ay, Blue Origin’in New Shepard roketiyle uzayın sınırına gitmeden hemen önce, Artemis görevine rekabetin geri getirilmesi için NASA'ya çağrıda bulunan bir açık mektup yayınladı. Bunu yapabilecek bir konumda olduğu için şanslı olduğunu söyleyerek, arazi aracının geliştirilmesi ile ilgili milyarlarca dolarlık maliyeti karşılamayı teklif etti.
Ardından Musk ise, 'Aksini yapması için aşırı baskı yapılmasına rağmen, hükümetin doğru karar alması için mücadele edenlere teşekkür ediyor. ABD'nin özünde olan da bu diyerek” Bezos’un protestosunu reddeden Kongre temsilcilerine teşekkür etti.
NASA'nın Artemis misyonu, dört astronotun Orion uzay aracı ile Ay'ın yörüngesine gönderilmesini, daha sonra astronotlardan ikisinin Orion'dan, SpaceX tarafından geliştirilecek araca geçerek Ay'a iniş yapmasını öngörüyor. Misyonun ana hedefinde, Ay ve Mars gibi hedeflere uçuşlarda sürekli kullanılabilecek bir kalkış ve iniş sistemi oluşturmak yer alıyor.
Ay'a inecek iki astronotun, dünyaya dönüş yapmadan önce yaklaşık bir hafta boyunca Ay yüzeyinde kalması ve burada araştırmalar yapması hedefleniyor.
Ayrıca bu iki astronottan en az birinin kadın olmasına karar verildi. Böylece tarihte ilk kez bir kadın astronot Ay'a ayak basmış olacak. Artemis programının bir diğer hedefi de Ay'a ilk kez beyaz tenli olmayan birini indirmek.