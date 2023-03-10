Elon Musk kendi şehrini inşa etmeyi planlıyor: Çalışanları oturacak

SpaceX ve Twitter'ın sahibi Elon Musk'ın, ABD'nin Teksas eyaleti yakınlarındaki bölgeye kendi şehrini inşa etmeyi planladığı bildirildi.

Elon Musk kendi şehrini inşa etmeyi planlıyor: Çalışanları oturacak - 1

Wall Street Journal'ın (WSJ) yayımladığı habere göre, söz konusu şehir, eyaletin Austin kenti yakınlarında bulunan Bastrop County'de inşa edilecek.

Elon Musk kendi şehrini inşa etmeyi planlıyor: Çalışanları oturacak - 2

İnşası süren Boring ve SpaceX tesislerinin yanındaki alana temelinin atılması planlanan şehrin, Musk'ın şirketlerindeki çalışanların piyasanın altında kira ücretleriyle yeni evlere taşınmasına imkan sunacağı iddia edildi.

Elon Musk kendi şehrini inşa etmeyi planlıyor: Çalışanları oturacak - 3

Teksas yasalarınca bir bölgenin şehir kabul edilebilmesi için başvuru yapılmadan önce en az 201 kişinin bu bölgede yaşaması gerekiyor. Bu sürecin ardından bölge yargıcından onay alınıyor.

Elon Musk kendi şehrini inşa etmeyi planlıyor: Çalışanları oturacak - 4

Bastrop County bölgesinden bir yetkilinin açıklamasında, Musk'tan veya sahibi olduğu herhangi bir kuruluştan henüz başvuru alınmadığı kaydedildi.

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