Elon Musk Mars planını açıkladı

SpaceX'in kurucusu ve CEO'su olan Elon Musk, Mars planı hakkında yeni bir açıklama yaptı.

Özel uzay şirketi SpaceX'in kurucusu ve CEO'su olan Elon Musk, insanoğlunu 'gezegenler arası bir ırk' haline getirmek için çalıştığını pek çok farklı platformda ifade etmişti.

Musk'ın bu hedefi kapsamında Mars çok özel bir yere sahip. Zira Güney Afrika asıllı girişimciye göre, Kızıl Gezegen bu proje kapsamında atılacak ilk adım.

Mars planlarıyla ilgili Twitter üzerinden açıklamalar yapan Musk, 2050 yılına kadar 1 milyon insanı Kızıl Gezegen'e göndermeyi planladığını söyledi.

Elon Musk, SpaceX tarafından geliştirilen Starship uzay gemisinin bu planda çok önemli rol oynayacağının altını çiziyor

Musk, "Starship tasarımındaki amacımız her bir roketin günde 3, yılda ise yaklaşık 1000 uçuşa çıkabilmesi. Starship'in 100 tonluk taşıma kapasitesi var. Yani 10 farklı Starship roketi bir yıl içerisinde yörüngeye bir megaton yük taşıyabilecek." ifadelerini kullandı.

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Güney Afrika asıllı ABD'li mucit ve girişimci olan Elon Musk Kanadalı bir anne Haldeman ve Güney Afrikalı bir baba Errol’un oğlu olarak dünyaya geldi.

Elon Musk kendi kendine yazılım programlayıp kodlamayı öğrendi ve 12 yaşındayken kendi yazdığı Blastar isimli oyunu tasarladı ve daha sonra bu oyunu o zamanın parası ile 500 dolara satarak bilişim sektöründeki ilk parasını kazandı.

1992'de, Kingston, Ontario’daki Queen’s University’de iki yıl eğitim aldıktan sonra ABD'nin önde gelen üniversitelerinden birisi olarak kabul gören University of Pennsylvania’da işletme ve fizik okumak için Kanada’dan ayrıldı.

Bu üniversiteden ekonomi alanında lisans diploması alan Musk, fizik alanında da yan dal diplomasının sahibi oldu.

Kardeşi Kimbal Musk’la beraber yeni organizasyonlar için bir çevrimiçi içerik yayınlama yazılımı olan Zip2 projesini hayata geçiren Musk,1999 yılında bu girişimi 307 milyon dolar nakit ve 34 milyon dolar hisse senedi karşılığında AltaVista'ya sattı.

Aynı yılın Mart ayında çevrimiçi finans ve ödeme servisi olan X.com’un ortak kuruculuğunu yaptı ve ilerleyen aylarda PayPal'i oluşturdu

2002 yılında bu girişimini ise 1.5 milyar dolara online alışveriş devi eBay'e sattı.

Musk belki de adını en çok duymamıza vesile olan şirketi SpaceX'i 2002 yılında kurdu. Musk uzay araştırmaları yapan şirketin CEO’su ve CTO’su olarak görevine devam ediyor.

SpaceX ISS'ye bir araç gönderen ve yanaştıran ilk ticari şirket olarak tarihe geçti.