Elon Musk Neuralink için tarih verdi (İnsan beynini bilgisayara bağlayacak)

Tesla ve SpaceX'in CEO'su olan milyarder girişimci Elon Musk, insan beyniyle bilgisayarı birleştirecek şirketi Neuralink'in etkinlik tarihini açıkladı.

ntv.com.tr 27.08.2020 - 08:31

Elon Musk Neuralink için tarih verdi (İnsan beynini bilgisayara bağlayacak) - 1

Tesla ile elektrikli otomobil üreten, SpaceX ile uzay seyahatlerin seyrini değiştirmeye çalışan ve Hyperloop ile toplu taşımada çığır açmayı hedefleyen Elon Musk'ın son projesi insan beynine çip takmak.  

Elon Musk Neuralink için tarih verdi (İnsan beynini bilgisayara bağlayacak) - 2

İnsan beynine yerleştirilecek bir çip sayesinde insanlarla bilgisayarlar arasında doğrudan bağlantı kurma hedefi ile yola çıkan  Musk, Neuralink’in 28 Ağustos’ta etkinlik düzenleyeceği duyuruldu.   

  

Elon Musk Neuralink için tarih verdi (İnsan beynini bilgisayara bağlayacak) - 3

Kişisel Twitter hesabı üzerinden bir mesaj yayınlayan Musk, cuma gecesi TSİ 01:00’de gerçekleşecek çevrimiçi etkinlikte çalışan bir Neuralink cihazı gösterileceğini belirtti. 

 

Elon Musk Neuralink için tarih verdi (İnsan beynini bilgisayara bağlayacak) - 4

Musk'ın 2016 yılında hayata geçirdiği Neuralink  adlı şirketin amacı çok yüksek bant genişliğine sahip beyin-makine ara yüzleri geliştirmek.  

 

Elon Musk Neuralink için tarih verdi (İnsan beynini bilgisayara bağlayacak) - 5

Musk geçtiğimiz aylarda söz konusu teknoloji sayesinde beş yıl gibi kısa bir süre içinde insanların konuşmaya ve dil bilmeye ihtiyacı olmayacağını iddia etmişti.  

  

Elon Musk Neuralink için tarih verdi (İnsan beynini bilgisayara bağlayacak) - 6
Bunan göre pille çalışan bir çip, kafatasına yerleştirilecek ve beyne elektrotlar gönderebilecek.

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