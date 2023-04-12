Elon Musk önceden onaylanan "mavi tik"lerin ne zaman kaldırılacağını açıkladı

"HERKESİ İŞTEN ÇIKARMADIM"

Reklam verenlerinin çoğu geri döndüğü için şirketin şu anda "kabaca başa döndüğünü", satın aldığı sırada yaklaşık 8 bin olan iş gücünü yaklaşık bin 500'e indirdiğini belirten Musk, herkesi tek tek işten çıkarmadığını, o kadar çok kişiyle yüz yüze konuşmak mümkün değildi." ifadesini kullandı.