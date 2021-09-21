Elon Musk, SpaceX ekibini kutlamayan ABD Başkanı Joe Biden ile dalga geçti: Hala uyuyor

ntv.com.tr - AFP 21.09.2021 - 16:42 | Son Güncelleme : 21.09.2021 - 16:59
Milyarder iş insanı Elon Musk, ABD’nin eski başkanı Donald Trump'ın kullandığı "Uykulu Joe" takma adını kullanarak ABD Başkanı Joe Biden ile dalga geçti.
Twitter’da "Ælectric Cyberfarmer" adlı kullanıcı Musk’a Biden'ın dünyanın ilk tamamen sivil uzay görevi olan SpaceX'in Inspiration 4 ekibini neden henüz tebrik etmediğini sordu. Mürettebat, üç gün boyunca Dünya'nın yörüngesinde dolaştıktan sonra geçen cumartesi günü Atlantik okyanusuna indi.
Musk, "Hala uyuyor" yanıtını verdi.
Bununla birlikte 50 yaşındaki milyarder, Biden yönetiminin sendikalarla ilişkisine saldıran bir paylaşıma da yanıt verdi.
"Alien" filminden bir sahnenin yer aldığı paylaşımda, bir kişinin yüzüne kenetlenen parazit bir uzaylı “Birleşik Otomobil İşçileri "UAW" ve "ABD Başkanı Joe Biden" olarak etiketlendi.
Musk, görüntünün altına "öyle görünüyor" yorumunu yaptı.
Öte yandan, Tesla ve SpaceX’in CEO’su geçen hafta, sendikalı şirketler tarafından üretilen elektrikli araçları satın alan tüketicilere 4 bin 500 dolarlık vergi teşviki sağlayacak Demokrat Parti liderliğindeki bir tasarıyı eleştirdi. Ayrıca hiçbir kanıt olmadan UAW ve Ford lobicilerinin tasarıyı yazdığını iddia etti.
Tesla, sendikalaşmaya sürekli olarak karşı çıktı ve Mart ayında Ulusal Çalışma İlişkileri Kurulu, Musk'a 2018'de bir sendika karşıtı tweet'i kaldırmasını ve işten atılan bir sendika eylemcisini yeniden işe almasını emretti.
Tesla ise Nisan ayında karara itiraz etti. Biden, elektrikli araçları sergileyen bir Ağustos Beyaz Saray etkinliğinde Tesla'nın girişini reddetti.
Diğer taraftan, Musk şubat ayında Biden yönetimiyle karbon vergisi getirme olasılığı hakkında konuştuğunu, ancak yönetimin bunu siyasi olarak çok zor olduğu için reddettiğini söyledi.