Elon Musk, SpaceX ekibini kutlamayan ABD Başkanı Joe Biden ile dalga geçti: Hala uyuyor

Tesla ve SpaceX’in CEO’su Elon Musk, ABD’nin eski başkanı Başkan Donald Trump'ın Biden için kullandığı "Uykulu Joe" lakabını kullanarak Joe Biden ile dalga geçti. Söz konusu olay, ABD Başkanı'nın geçen hafta Dünya'nın yörüngesinde 3 gün dolaşan ilk sivil astronot ekibini tebrik etmemesinin ardından geldi.

ntv.com.tr - AFP 21.09.2021 - 16:42 | Son Güncelleme : 21.09.2021 - 16:59

Elon Musk, SpaceX ekibini kutlamayan ABD Başkanı Joe Biden ile dalga geçti: Hala uyuyor - 1

TRUMP'IN LAKABINI KULLANDI

Milyarder iş insanı Elon Musk, ABD’nin eski başkanı Donald Trump'ın kullandığı "Uykulu Joe" takma adını kullanarak ABD Başkanı Joe Biden ile dalga geçti.

Elon Musk, SpaceX ekibini kutlamayan ABD Başkanı Joe Biden ile dalga geçti: Hala uyuyor - 2

Twitter’da "Ælectric Cyberfarmer" adlı kullanıcı Musk’a  Biden'ın dünyanın ilk tamamen sivil uzay görevi olan SpaceX'in Inspiration 4 ekibini neden henüz tebrik etmediğini sordu. Mürettebat, üç gün boyunca Dünya'nın yörüngesinde dolaştıktan sonra geçen cumartesi günü Atlantik okyanusuna indi. 

Musk, "Hala uyuyor" yanıtını verdi.  

Elon Musk, SpaceX ekibini kutlamayan ABD Başkanı Joe Biden ile dalga geçti: Hala uyuyor - 3

Bununla birlikte 50 yaşındaki milyarder, Biden yönetiminin sendikalarla ilişkisine saldıran bir paylaşıma da yanıt verdi.

Elon Musk, SpaceX ekibini kutlamayan ABD Başkanı Joe Biden ile dalga geçti: Hala uyuyor - 4

SENDİKALARA PARAZİT BENZETMESİ

"Alien" filminden bir sahnenin yer aldığı paylaşımda,  bir kişinin yüzüne kenetlenen parazit bir uzaylı “Birleşik Otomobil İşçileri "UAW"  ve "ABD Başkanı Joe Biden" olarak etiketlendi.

Musk, görüntünün altına "öyle görünüyor" yorumunu yaptı.

Elon Musk, SpaceX ekibini kutlamayan ABD Başkanı Joe Biden ile dalga geçti: Hala uyuyor - 5

Öte yandan, Tesla ve SpaceX’in CEO’su geçen hafta, sendikalı şirketler tarafından üretilen elektrikli araçları satın alan tüketicilere 4 bin 500 dolarlık vergi teşviki sağlayacak Demokrat Parti liderliğindeki bir tasarıyı eleştirdi. Ayrıca hiçbir kanıt olmadan UAW ve Ford lobicilerinin tasarıyı yazdığını iddia etti.

Elon Musk, SpaceX ekibini kutlamayan ABD Başkanı Joe Biden ile dalga geçti: Hala uyuyor - 6

TESLA VE BİDEN ARASINDA SÜRTÜŞME

Tesla, sendikalaşmaya sürekli olarak karşı çıktı ve Mart ayında Ulusal Çalışma İlişkileri Kurulu, Musk'a 2018'de bir sendika karşıtı tweet'i kaldırmasını ve işten atılan bir sendika eylemcisini yeniden işe almasını emretti. 

Elon Musk, SpaceX ekibini kutlamayan ABD Başkanı Joe Biden ile dalga geçti: Hala uyuyor - 7

Tesla ise  Nisan ayında karara itiraz etti. Biden, elektrikli araçları sergileyen bir Ağustos Beyaz Saray etkinliğinde Tesla'nın girişini reddetti. 

Diğer taraftan, Musk şubat ayında Biden yönetimiyle karbon vergisi getirme olasılığı hakkında konuştuğunu, ancak yönetimin bunu siyasi olarak çok zor olduğu için reddettiğini söyledi.

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