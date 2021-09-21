Elon Musk, SpaceX ekibini kutlamayan ABD Başkanı Joe Biden ile dalga geçti: Hala uyuyor

Tesla ise Nisan ayında karara itiraz etti. Biden, elektrikli araçları sergileyen bir Ağustos Beyaz Saray etkinliğinde Tesla'nın girişini reddetti.

Diğer taraftan, Musk şubat ayında Biden yönetimiyle karbon vergisi getirme olasılığı hakkında konuştuğunu, ancak yönetimin bunu siyasi olarak çok zor olduğu için reddettiğini söyledi.