Elon Musk Starlink'in maliyetini açıkladı

Barcelona'daki Mobil Dünya Kongresi'ne katılan Elon Musk, uydu interneti projesi Starlink'in maliyetini açıkladı. Henüz ön yatırım aşamasında olan projenin sürdürülebilir bir nakit akışı sağlayamadan önceki maliyetinin 10 milyar dolara, toplam maliyetinin ise 30 milyar dolara çıkacağı belirtildi.

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ntv.com.tr 30.06.2021 - 08:13

Milyarder girişimci Elon Musk, uydudan internet projesi Starlink'e ilişkin yeni açıklamalarda bulundu.

Barcelona'da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi (MWC) kapsamında konuşan Musk, halen ön yatırım aşamasında olan Starlink'in maliyetini paylaştı.

Elon Musk, uydu interneti projesinin gelir akışı sağlayamadan önce en az 5 en çok 10 milyar dolara mal olacağını söyledi.

Söz konusu paranın çok olduğunu söyleyen Musk, "Bu noktaya ulaştığımızda yatırım yapmaya devam etmeliyiz" dedi.

Elon Musk'a göre projenin toplam maliyeti ise 20 - 30 milyar dolara ulaşacak.

Yatırım bittikten sonra Musk'ın hedefi projeden yıllık 30 milyar dolar ciro çıkarmak.

Starlink şu anda SpaceX bünyesinde faaliyet gösteriyor. Proje tamamlandığında Starlink'in ayrı bir şirket olabileceği belirtildi.

1700 UYDU FIRLATILDI



Starlink projesi için ilk roket 2018 yılında kaldırıldı. O tarihten beri gökyüzüne 1700'den fazla internet uydusu bırakıldı.

SpaceX şimdiye kadar 69 bin 420 kişinin Starlink internetini kullanmaya başladığını söyledi.

Musk, "Birkaç yüzbin kullanıcıya doğru gittiğimizi düşünüyoruz. Muhtemelen 12 ay içerisinde 500 bin kullanıcıyı aşacağız" denildi.

STARLİNK İNTERNETİ NE KADAR?



Starlink 100 megabit indirme ve 20 megabit yükleme hızına ulaşacağını iddia ediyor.

Starlink uydusundan internet almak ise oldukça pahalı.

Uydu modeminin fiyatı 500 dolar bunun üzerine aylık 99 dolar internet ücreti bulunuyor.