Tarihi uçuştan hemen önce:Elon Musk, Richard Branson’u ziyaret etti

Roket şirketi SpaceX ile Mars'a ulaşma hedefinde olan Elon Musk'tan da Branson'a destek geldi. Musk, tarihi uçuş öncesinde Virgin Galactic'in New Mexico'daki fırlatma tesislerini ziyaret etti. Daha sonra Branson'ın diğer uzay uçuşu şirketi Virgin Orbit'in CEO'su Dan Hart ile görüştü.

70 yaşındaki Branson, Twitter hesabından mutfakta çıplak ayaklı Musk ile çekilen fotoğrafını paylaşarak, “Sabaha bir arkadaşla başlamak harika" diye yazdı.