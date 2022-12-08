Elon Musk Twitter genel merkezini otele dönüştürdü: Aylardır binada yatıyor

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk'ın Twitter'ın ABD'nin San Francisco kentine yer alan genel merkezinde aylardır yaşadığı ve ofislere yatak odalarına dönüştürdüğü belirtildi. Daha önce bir evi olmadığı açıklayan Musk, sosyal medya devini 44 milyar dolara satın almıştı. 51 yaşındaki iş insanı ayrıca çalışanlarına geçen ay gönderdiği e-postada, onlardan daha fazla mesai yapmalarını istemişti.

Elon Musk Twitter genel merkezini otele dönüştürdü: Aylardır binada yatıyor - 1

BBC’nin haberine göre Twitter’ın yeni sahibi Elon Musk, platformun San Francisco’daki genel merkezini adeta bir otele dönüştürdü. 

Elon Musk Twitter genel merkezini otele dönüştürdü: Aylardır binada yatıyor - 2

BBC, San Francisco yetkililerinin olası bir bina yönetmeliği ihlali olarak araştırdığı, yatak odalarına dönüştürülen Twitter ofis alanının fotoğraflarını paylaştı. Bir fotoğrafta ise içinde gardırop ve terlik bulunan çift kişilik yataklı bir oda görüldü.

Elon Musk Twitter genel merkezini otele dönüştürdü: Aylardır binada yatıyor - 3

ÇALIŞANLARINDAN FAHA FAZLA ÇALIŞMALARINI İSTEDİ

Bununla birlikte, eski bir çalışan, yeni Twitter patronu Elon Musk'ın firmayı satın aldığından beri genel merkezde kaldığını söyledi. Musk, ayrıca geçen ay tüm Twitter çalışanlarına gönderdiği e-postada onlardan son derece sıkı çalışmalarını ve fazla mesai yapmalarını istemişti.

Elon Musk Twitter genel merkezini otele dönüştürdü: Aylardır binada yatıyor - 4

San Francisco Yapı Denetim Departmanı ie  bir şikayetin ardından olası ihlalleri araştırdığını doğruladı. 

Elon Musk Twitter genel merkezini otele dönüştürdü: Aylardır binada yatıyor - 5

Diğer taraftan, artık silinen bir tweet'te Musk, "kuruluş düzelene kadar" ofiste çalışıp uyuyacağını bildirmişti. 

Elon Musk Twitter genel merkezini otele dönüştürdü: Aylardır binada yatıyor - 6

"ONUN İÇİN ÇALIŞANLARI UMURSAMIYOR"

California eyalet senatörü Scott Wiener,"Artık Twitter'ın çalışanları ofislerinde uyuyor. İnsanları gerçekten umursamadığı açık. Onun için çalışan insanları umursamıyor” diye konuştu.

Elon Musk Twitter genel merkezini otele dönüştürdü: Aylardır binada yatıyor - 7

Bir Yapı Denetim Departmanı yetkilisi de Twitter’ın genel merkez binasına ilişkin soruşturmanın devam ettiğini belirterek "Binanın amaçlandığı gibi kullanıldığından emin olmalıyız” dedi.

Elon Musk Twitter genel merkezini otele dönüştürdü: Aylardır binada yatıyor - 8

"BENLE UĞRAŞACAĞINIZA ÇOCUKLARI UYUŞTURUCUDAN KORUYUN"

Twitter'da konuyla ilgili bir gazetecinin sorusuna yanıt veren Musk ise  şehrin çocukları opioid uyuşturucu kullanımının sonuçlarından korumaya öncelik vermesi gerektiğini belirtti.

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