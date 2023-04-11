Elon Musk Twitter Genel Merkezi’nin tabelasını değiştirdi: Göğüsçü

MUSK TWITTER'DA ÇOK SAYIDA DEĞİŞİKLİK YAPTI

Diğer taraftan, Musk Twitter'ın başına geçtiğinden bu yana şirketin San Francisco'daki merkezinde çok sayıda köklü değişiklik yaptı. Ocak ayında, Twitter'ın gelirini artırmak için ofisteki mutfak aletleri, Twitter heykelleri, mobilyalar ve hatta ofis bitkileri gibi yüzlerce şeyi satmaya çalıştı. Aralık ayında Twitter, genel merkezdeki temizlik hizmetlerini keserek çalışanları ofise kendi tuvalet kağıtlarını getirmeye zorladı.