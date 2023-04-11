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Elon Musk Twitter Genel Merkezi’nin tabelasını değiştirdi: Göğüsçü

Twitter’ın CEO’su Elon Musk, sosyal medya platformunun ABD’nin California eyaletinde yer alan San Francisco merkezinde “esprili” bir değişiklik yaptı. Musk, binanın dışında yer alan tabeladaki “W” harfine beyaza boyayarak binanın adını “Titter” (Göğüsçü) olarak değiştirdi.

Elon Musk Twitter Genel Merkezi’nin tabelasını değiştirdi: Göğüsçü - 1

Milyarder Elon Musk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda platformun San Francisco’daki genel merkezinde yaptığı en son değişikliği duyurdu. 

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Elon Musk Twitter Genel Merkezi’nin tabelasını değiştirdi: Göğüsçü - 2

Musk, arka planla uyum sağlaması için “W” harfinin beyaza boyandığı ”Twitter”  tabelasının bir fotoğrafını paylaşarak, "San Francisco genel merkezindeki ev sahibimiz yasal olarak tabelayı Twitter olarak tutmamız gerektiğini ve 'w' harfini kaldıramayacağımızı söyledi, biz de onu arka plan rengine boyadık. Sorun çözüldü!" ifadelerini kullandı.

Elon Musk Twitter Genel Merkezi’nin tabelasını değiştirdi: Göğüsçü - 3

Bununla birlikte, sosyal medya kullanıcıları, Musk'ın "Twitter" tabelasını "Titter"(Göğüsçü) olarak değiştirme planı, birkaç gündür üzerinde çalışılan bir plan olduğunu belirtti. 

Elon Musk Twitter Genel Merkezi’nin tabelasını değiştirdi: Göğüsçü - 4

Önceki gün, bir girişimci olan William LeGate, W harfinin muşamba ile gizlendiği tabelanın bir fotoğrafını tweetledi. 

Elon Musk Twitter Genel Merkezi’nin tabelasını değiştirdi: Göğüsçü - 5

LeGate fotoğrafın altına "Elon Musk, kayda değer bir olgunluk göstererek Twitter'ın San Francisco'daki merkezinin önündeki logosundan W harfini kaldırdı." notunu düştü.

Elon Musk Twitter Genel Merkezi’nin tabelasını değiştirdi: Göğüsçü - 6

Binanın sahibi SRI Nine Market Square LLC ise üzeri boyanmış tabelaya izin verilip verilmeyeceği konusundaki soruya  yanıt vermedi. 

Elon Musk Twitter Genel Merkezi’nin tabelasını değiştirdi: Göğüsçü - 7

MUSK TWITTER'DA ÇOK SAYIDA DEĞİŞİKLİK YAPTI

Diğer taraftan, Musk Twitter'ın başına geçtiğinden bu yana şirketin San Francisco'daki merkezinde çok sayıda köklü değişiklik yaptı. Ocak ayında, Twitter'ın gelirini artırmak için ofisteki mutfak aletleri, Twitter heykelleri, mobilyalar ve hatta ofis bitkileri gibi yüzlerce şeyi satmaya çalıştı. Aralık ayında Twitter, genel merkezdeki temizlik hizmetlerini keserek çalışanları ofise kendi tuvalet kağıtlarını getirmeye zorladı.

Elon Musk Twitter Genel Merkezi’nin tabelasını değiştirdi: Göğüsçü - 8

3,4 MİLYON DOLAR KİRA ÖDEMEMEKLE SUÇLANIYOR

Öte yandan, Twitter tabelası konusundaki anlaşmazlıklar, Musk ile binanın ev sahibi arasında uzun süredir devam eden çekişmenin son halkasını oluşturuyor. Ev sahibi SRI Ocak ayında Twitter'a dava açmıştı. Davada Twitter, genel merkezdeki binası için Aralık ve Ocak aylarında ayda yaklaşık 3,4 milyon dolar kira ödememekle suçlanmıştı.

Elon Musk Twitter Genel Merkezi’nin tabelasını değiştirdi: Göğüsçü - 9

Musk ayrıca Twitter'ın arayüzünü de değiştiriyor. Geçtiğimiz hafta Musk, Twitter'ın kuş logosunu Shiba Inu (köpek) "meme"si ile değiştirdi. Bu değişikliğin ardından Musk'ın desteklediği dogecoin adlı kripto para biriminin fiyatı yüzde 20 yükseldi.

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