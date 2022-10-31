Elon Musk, Twitter'da iş başında: Mavi onay işareti olan kullanıcılardan ciddi miktarda para isteyecek

HALİ HAZIRDA MAVİ ONAY İŞARETİ OLANLAR DA ÜCRET ÖDEYECEK

Haberde Musk'ın ayrıca, zaten mavi onay işareti olan kullanıcılardan bunu korumak için aylık ücret almayı da düşündüğü belirtildi. Buna göre, Twitter’da sosyal medya fenomeni olmak, ya da mavi tıklı onaylanmış bir hesaba sahip olmanın fiyatı için yılda 239,88 dolar ödeme yapması gerekecek.